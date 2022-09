Diputado Jairo ‘Bolota’ Salazar no quiere policías con sobrepeso 

Entornointeligente.com /

Se acabaron los policías como hot dog dice el diputado Jairo Salazar

Un anteproyecto de ley busca suspender el ascenso y sacar de las calles a miembros de la Policía Nacional que estén con sobrepeso .

«Se acabaron los policías como hot dog, come hamburguesas, come fritura y toda clase de cosas no gratas en el cuerpo humano» indicó el diputado Jairo Salazar , proponente de la iniciativa.

Explicó que la propuesta surge debido a que hay muchos policías en el país con sobrepeso.

Dijo que se trata de un anteproyecto de ley importante para el pueblo panameño, ya que se ha visto todo tipo de relajo con los policías que no pueden ni moverse, por eso se busca frenar esta situación y que las unidades estén en óptimas condiciones para perseguir a los delincuentes.

«Si tú no tienes el peso de acuerdo a tu estatura se te va a frenar el ascenso y no solamente eso, en otro artículo tenemos que si no tiene el peso ideal lo vamos a sacar de las calles y lo vamos a poner de secretario en un pupitre o en un mostrador, como sea que le llamen ellos» dijo el diputado al sustentar el anteproyecto.

Salazar en medio de su intervención en el Pleno de la Asamblea Nacional dijo que hay comisionados que se la pasan comiendo comida chatarra en sus «huecos o guaridas».

Agregó que hay subcomisionados, capitanes, mayores que se la pasan abusando de la tropa, de los rangos más bajos con maltratos psicológicos y verbales.

La iniciativa establece que se elaborará un programa de acondicionamiento físico a miembros de la policía, con ello se pretende evitar problemas de obesidad.

LINK ORIGINAL: ElSiglo

Entornointeligente.com