Diputado hizo pedido de informes para saber si Interior daba tickets alimentación a «más civiles»

El diputado nacionalista Rodrigo Blás elevó este lunes un pedido de informes al Ministerio del Interior respecto a la entrega de tickets de alimentación , a raíz de las denuncias al senador frenteamplista Charles Carrera . Entre otras cuestiones, el documento consulta «si desde el 1 de marzo de 2010 a la fecha hay registros de que se hayan entregado tickets de alimentación a personas que no sean personal policial.».

El pasado domingo se divulgó en Santo y Seña (Canal 4) el presunto encubrimiento de la internación y entrega de tickets de alimentación a un civil que resultó herido por una bala perdida que tendría origen policial.

Ayer, el diputado expresó en su cuenta de Twitter que «cabe preguntarse» si el Ministerio del Interior «le daba tickets de alimentación a más civiles por disposición de sus autoridades como Carrera» y adelantó que realizaría el pedido de informes.

Cabe preguntarse si el M del Interior le daba tickets de alimentación a más civiles por disposición de sus autoridades como Carreras. Mañana haremos el pedido d e informes correspondiente. @Herrerismo @unionycambio

— Rodrigo Blás (@rodrigoblas_) August 15, 2022 En otra publicación, Blás señaló que «lo de Carrera no fue legal, no fue humanitario, no fue justo». «No es persecución simplemente es disponer libremente de recursos del Estado en abuso de funciones, falsificación de documento público y muchas mentiras», apuntó.

Lo de Carreras No fue legal , no fue humanitario , no fue Justo. NO es persecución simplemente es disponer libremente de recursos del estado en abuso de funciones , falsificación de documento público y muchas mentiras . @Herrerismo @unionycambio

— Rodrigo Blás (@rodrigoblas_) August 15, 2022 El pedido de informes solicita información respecto a la «normativa que se aplica para la adjudicación o distribución de tickets de alimentación», «a quién corresponde recibir tickets de alimentación y si la normativa habilita excepciones», y «si desde el 1 de marzo de 2010 a la fecha hay registros de que se hayan entregado tickets de alimentación a personas que no sean personal policial.».

Respecto a este último punto, el documento pide una lista de personas que hayan recibido tickets de alimentación, detallar la autoridad que haya ordenado su entrega, la autoridad que autorizó el gasto y los montos totales de la totalidad de tickets entregados en esas condiciones.

Pedido de Informes Blas Min Interior by ElPaisUy on Scribd

