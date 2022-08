Diputado Gonzalo de la Carrera vuelve a la carga contra el Servel y acusa suplantaciones para votar

Entornointeligente.com /

Pese a que el Servel acusó una lamentable campaña de desinformación y aclaró que existen procedimientos para evitar suplantaciones a la hora de votar, el polémico parlamentario independiente y exintegrante del Partido Republicano volvió a la carga contra el organismo presidido por Andrés Tagle.

El diputado Gonzalo de la Carrera volvió a la carga contra el Servicio Electoral (Servel) y reiteró que el organismo presenta irregularidades al incluir a personas fallecidas en el padrón, de cara al Plebiscito de Salida de la nueva Constitución.

«La gran mentira del Servel es que no se necesita un certificado de defunción para mayores de 90 años que no han renovado su célula en 11 años. Aunque hayan muerto en Taiwán o Bolivia, no es necesario», sostuvo el exrepublicano, en conversación con Radio Biobío .

De la Carrera denuncia que aparecen muertos con 200 años en el padrón electoral y aseguró que muchas veces son suplantados para votar, fustigando las explicaciones del Servel.

Por su parte, el presidente del organismo, Andrés Tagle, indicó que no es novedad que el padrón electoral incluya a personas de avanzada edad que pueda suponerse que están fallecidas, y explicó que eso se da porque fallecen fuera de Chile o defunciones antiguas que no han sido incorporadas al Registro Civil, no siendo notificadas en el Servel.

Por otro lado, de acuerdo al citado medio, Tagle descartó que dichas identidades puedan suplantarse, ya que en todos los locales de votación hay expertos en identificación del registro civil, que verifican mediante huella digital.

«Dado este procedimiento que impide la suplantación de electores eventualmente fallecidos, es la razón de que el Servicio Electoral ha sido prudente en no eliminar de los padrones a los electores mientras no tenga certezas formales de sus fallecimientos», explicó.

