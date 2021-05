Diputado francés exhibió un porro ante el parlamento para exigir legalización del cannabis

Un diputado francés exhibió este martes un porro en el parlamento para reclamar la legalización del cannabis, la víspera de la presentación de un informe parlamentario favorable, una posibilidad que el presidente francés, Emmanuel Macron, ya descartó.

“La represión es un fracaso total”, aseguró el diputado centrista François-Michel Lambert, quien cargó contra la “prohibición” en Francia cuando “otros países escogen enfrentar el problema en lugar de esconderse”.

Una misión parlamentaria de varios partidos tiene previsto presentar el miércoles un informe en el que se aboga por la legalización. Francia es el campeón europeo del consumo de cannabis, con 5 millones de consumidores anuales.

El parlamentario mostró un vaso de plástico con una hoja de cannabis dibujada y “un porro”, lo que le valió un llamado al orden del presidente de la Asamblea y un encontronazo con el ministro de Interior, Gérald Darmanin.

“¿Piensa usted que los traficantes que ganan hasta 60.000, 80.000, 100.000 euros en efectivo cada semana abrirán una tienda y declararán su dinero a hacienda?”, se preguntó Darmanin. “No sea ingenuo”, le espetó.

El presidente francés, Emmanuel Macron, descartó días atrás una legalización y reclamó en cambio “un gran debate nacional sobre el consumo de drogas”. AFP

