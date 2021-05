Diputado Estévez tiene 10 días para presentar descargos ante el MSP

Omar Estévez es diputado por el partido Colorado para el departamento de Salto, además es un empresario citrícola, conocido en el departamento del litoral. Su actividad en el ámbito empresarial lo puso en el ojo de la tormenta política en los últimos días, ante un audio que fue divulgado por Radio Sarandí (690 AM) en el que el legislador reconocía haber enviado a ocho trabajadores con coronavirus a trabajar en la cosecha de cítricos en su empresa en el departamento de Salto.

El diputado colorado fue citado de urgencia por el Ministerio de Salud Pública y este viernes concurrió a la sede ministerial.

Estévez aseguró que presentó la renuncia al líder de su sector, Germán Coutinho, pero dijo que este no la aceptó. «Me dijo que de ninguna manera tenía que renunciar a mi banca», señaló al medio televisivo Canal 12. Posteriormente agregó que «se abrió un expediente administrativo, nos dan 10 días para presentar los descargos sobre el audio en el que yo me expreso mal, tal cual lo reconocí, que fueron tests rápidos y no tests positivos de esas ocho personas», agregó.

En ese sentido, el legislador dijo que «en el correr de estos 10 días» presentarán «las descargas correspondientes». «Por eso estoy tranquilo y viajo tranquilo para mi departamento», aseguró.

«Las pruebas que voy a presentar el lunes al MSP se las voy a presentar al Comité de Ética del partido y a la bancada, porque se las tengo que presentar y les debo una disculpa», sostuvo el legislador. En ese sentido, cree que el Partido Colorado «no merece que una mala interpretación de palabras mías hoy lo esté dañando».

“Todo lo que está pasando le hizo daño al partido”, dijo Estévez, que agregó: «No vine a hacerle daño al Partido Colorado, yo vine a sumar».

Frente Amplio

Desde la bancada de diputados de la fuerza política Frente Amplio, se emitió un comunicado expresando que en la grabación «admitiría no respetar los protocolos COVID ni de salud de las y los trabajadores de su empresa».

A su vez, «rechazaron» las declaraciones e informaron que «analizarán las acciones correspondientes» para determinar la «responsabilidad política tanto a nivel parlamentario y/o de la Justicia, si correspondiere».

El presidente de la Cámara de Representantes Alfredo Fratti expresó por medio de sus redes sociales que «nos preocupan los sucesos que han trascendido a la prensa en relación a la empresa citrícola salteña.

Los representantes nacionales debemos ser el primer ejemplo de conducta ética y de respeto de las normas hacia nuestros mandantes».

En cambio el diputado Daniel Caggiani dijo a LA REPÚBLICA que «el audio proviene de un oficialista, que sobre todo tiene mucha implicancia en materia de no cumplir debidamente los protocolos laborales para la atención sanitaria». Añadió que «tiene una notoria implicancia en cuanto al incumplimiento de las condicionantes como parlamentario nacional.

Es decir, nosotros tenemos fueros parlamentarios que implican cumplir con determinada conducta».

«Cuando no lo hacemos, es la Cámara de Representantes por medio del artículo 155 de la Constitución de la República que nos puede llamar la atención, incluso establecer algún criterio complejo”. «Nosotros estamos analizando desde el punto de vista político qué responsabilidades puede tener desde lo penal». Sostuvo.

«Desde lo judicial puede haber algunas iniciativas desde el punto de vista de fiscalía, para ver si se incumplió el artículo 224. «Si nosotros nos llevamos por los antecedentes, sin duda, que cualquier tipo de iniciativa que el Frente Amplio tome seguramente va a ser acompañada; porque en la anterior legislatura con parlamentarios del Frente Amplio fueron muy severos».

¿Qué dice el artículo 115?

El artículo 115 de la Constitución establece que: «Cada Cámara puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas, por dos tercios de votos del total de sus componentes». Agrega que: «Por igual número de votos podrá removerlo por imposibilidad física o incapacidad mental superviniente a su incorporación, o por actos de conducta que le hicieren indigno de su cargo, después de su proclamación. Bastará la mayoría de votos de presentes para admitir las renuncias voluntarias”.

