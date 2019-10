Diputado de Antioquia sobrevivió a ataque armado en vía de Yolombó

Entornointeligente.com /

El diputado de la Asamblea de Antioquia y candidato por el Polo Democrático a continuar en la misma corporación, Luis Eduardo Peláez Jaramillo, fue víctima de un atentado con arma de fuego en el Nordeste del departamento.

De acuerdo con el propio afectado, el ataque ocurrió a las 00:30 horas de la madrugada de este domingo, cuando salía del municipio de Segovia con rumbo a Medellín. El político y abogado viajaba en una camioneta en compañía de su novia, un conductor contratado y la esposa de este último.

Cuando pasaban por Yolombó, “aparecieron muchos hombres armados y le hicieron disparos al vehículo. La llanta quedó destrozada”, narró el diputado.

El conductor logró maniobrar la camioneta y evadir el peligro. “Nos refugiamos en una finca cercana y ahí recibimos ayuda de unas personas que estaban en una fiesta. Luego llegó la Policía y nos escoltó hasta la ciudad”, agregó.

Peláez Jaramillo señaló en la mañana de este domingo que seguía en shock, “para mí es imposible lo que pasó. Donde esa camioneta no fuera blindada , me matan”.

Hace tres meses el diputado comenzó a recibir amenazas , primero de manera telefónica, con una llamada en la que un desconocido le advirtió: “No siga haciendo lo que está haciendo”. Después empezaron los seguimientos por parte de gente sospechosa.

A raíz de la situación, pidió apoyo a la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad que hace tres días concluyó que su nivel de riesgo no ameritaba un esquema de seguridad.

El vehículo blindado en el cual andaba al momento del atentado se lo prestó el congresista Jorge Gómez , quien además es el presidente del partido Polo Democrático en Antioquia.

Peláez desconoce cuál es la razón de las amenazas y del ataque. “Yo he venido haciendo denuncias sobre varios temas, Hidroituango, la corrupción en la Contraloría de Antioquia y otros. Por ahora desconozco si es por eso o por la candidatura, solo les pido a las autoridades que hagan una investigación y esclarezcan esto”, indicó el diputado, quien pondrá la respectiva denuncia ante la Fiscalía.

El congresista Gómez recordó que esta no es la primera vez que un candidato del Polo es víctima de intimidaciones. “El pasado viernes amenazaron a Arley Hernández , aspirante nuestro al Concejo de Fredonia. Unos hombres armados fueron a su casa, cuando él no estaba, y le dijeron a la esposa que si él no se iba del pueblo lo mataban”, explicó.

Precisó que cuando el candidato fue a poner la denuncia a la estación de Policía local, “no se la recibieron, que porque el comandante no estaba”.

La Policía Antioquia se puso al frente del caso, pero Hernández tuvo que irse del municipio. Aunque oficialmente no se ha retirado de la contienda electoral, no pudo continuar con su labor de proselitismo en el pueblo.

Gómez criticó la labor de protección de Estado hacia los candidatos, aseverando que “no se trata de ponerle escoltas a todo el mundo, sino de hacer una verdadera tarea de Inteligencia que prevenga este tipo de acciones violentas”.

