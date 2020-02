Diputado Brito instala comisión para investigar a oposición por ayuda humanitaria

Entornointeligente.com /

Llamarán a declarar a Juan Guaidó El diputado a la Asamblea Nacional, José Brito, instaló formalmente este martes la comisión del Parlamento que investigará los presuntos hechos de corrupción de la ayuda humanitaria en el seno de la oposición venezolana. Aseguró que en la investigación estará Juan Guaidó, medios de comunicación que estarán llamados a declarar.

“Vamos a investigar, tardaremos lo que sea necesario y si hay que pedir una prórroga, lo haremos (…) Venezuela tiene derecho a saber quienes fueron las ONG’s que recibieron recursos de Usaid con el propósito de atender la emergencia humanitaria compleja”, dijo el parlamentario, quien tomó distancia de la oposición venezolana que lo acusa de haberse “vendido” al oficialismo.

El diputado Brito instaló la comisión y le pidió a Enrique Márquez y a Ángel Alvarado, ambos parlamentarios, incorporarse.

El diputado Brito retó a la comisión especial que lo investiga por supuesta corrupción en caso de empresarios de los CLAP a que presenten el informe que prometieron en diciembre. Afirmó que no lo han presentado porque no tienen pruebas y que esas acusaciones solo se hicieron para frenar la rebelión del #5Ene que eligió a Parra como presidente de la AN.

El parlamentario reveló a través del diario Panorama que la comisión investigará presuntos hechos de corrupción en cuanto el manejo de la ayuda humanitaria y aspira “llegar mucho más allá (…) “Esta es una comisión que quiere darle resultados al país”.

Tags: Ayuda Humanitaria Juan Guaidó

LINK ORIGINAL: Diario Avance

Entornointeligente.com