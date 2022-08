Diputado Alberto Undurraga (DC): «El Apruebo va a ganar en la medida que dé certezas de que hay cambios constitucionales que se van a hacer»

Entornointeligente.com /

Rectificando su postura a favor del «Apruebo para reformar», militantes de la DC, encabezados por el diputado Alberto Undurraga, presentaron hoy lunes una propuesta de 13 modificaciones a la nueva Constitución, haciendo un llamado a las coaliciones de Gobierno a acelerar sus gestiones para lograr un acuerdo de modificaciones, previo al Plebiscito del 4 de septiembre. «Les hemos señalado que la gran mayoría de las chilenas y chilenos- de acuerdo a la última encuesta Criteria- están por el Apruebo para reformar o por el Rechazo para reformar. Por lo tanto, creo que en ese segmento se gana la elección, y esta conversación es necesaria no sólo para mejorar la propuesta de nueva Constitución, sino para obtener el triunfo en el Plebiscito del 4 de septiembre», sostuvo el exalcalde de Maipú. Entre las modificaciones planteadas por la falange, se encuentran: la restitución del Estado de Emergencia; restringir la iniciativa de gasto sólo al Presidente de la República, regular adecuadamente el alcance de la justicia indígena, entre otros aspectos y Revisar las restricciones a la legítima comercialización de las autorizaciones de uso de agua. Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

Un mes después de resolver a través de una junta nacional, su apoyo institucional a la opción Apruebo, hoy lunes la mesa directiva de la Democracia Cristiana (DC), presentó una propuesta con modificaciones a la nueva Constitución, en el contexto del debate político sobre un posible acuerdo entre las coaliciones de Gobierno, previo al Plebiscito de salida, con el objetivo de evidenciar cuáles aspectos de la propuesta constitucional estarían dispuestos a reformar, en caso de que el Apruebo triunfe el próximo 4 de septiembre.

La falange hizo público un documento con trece puntos- que abarcan diversas materias- entre los que se encuentran: la restitución del Estado de Emergencia; restringir la iniciativa de gasto sólo al Presidente de la República; y regular adecuadamente el alcance de la justicia indígena, entre otros aspectos. Según precisaron desde la colectividad, «junto con apoyar al texto de nueva Constitución, la DC también es consciente de que hay materias que no quedaron bien resueltas y que requieren de modificación».

Uno de los impulsores de esta propuesta, el diputado Alberto Undurraga (DC), señaló que «en términos globales, el Apruebo es mejor para Chile, pero de la misma manera, se hacen necesarias algunas reformas, y una buena parte de las chilenas y chilenos quiere votar Apruebo, pero quiere tener seguridad de que se van a reformar algunas cosas. Aquí lo que se trata es dar certezas a la ciudadanía y al electorado de que vamos a hacer algunos cambios y que el Apruebo es el mejor punto de partida para el nuevo momento constitucional, pero que eso no quiere decir que no haya que hacer reformas, sino que hay que hacerlas, y esperamos que antes del 4 de septiembre, poder tener un acuerdo amplio en esa línea».

Al respecto, el parlamentario señaló que la falange ha mantenido conversaciones por separado, con representantes de ambas coaliciones de Gobierno- Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático- con el objetivo de persuadirles a lograr un acuerdo de reformas, previo al Plebiscito. «Les hemos señalado que la gran mayoría de las chilenas y chilenos- de acuerdo a la última encuesta Criteria – están por el Apruebo para reformar o por el Rechazo para reformar. Por lo tanto, creo que en ese segmento se gana la elección, y esta conversación es necesaria no sólo para mejorar la propuesta de nueva Constitución, sino para obtener el triunfo en el Plebiscito del 4 de septiembre. El Apruebo va a ganar en la medida que dé certezas de que hay cambios constitucionales que se van a hacer . Estamos convencidos que es el mejor punto de partida, pero hay cosas que mejorar, y en la medida que ese compromiso de reformas se exprese antes de la elección, estoy seguro que va a repercutir en el voto de muchos ciudadanos que quieren votar Apruebo, pero que aún tienes dudas», enfatizó el exalcalde de Maipú.

En ese sentido, esta intervención de la DC busca convocar a los diferentes actores políticos involucrados en el Apruebo, para que se logre un acuerdo de reformas, lo que, según su diagnóstico, podría ser determinante en el resultado del Plebiscito de salida. Una idea, sin embargo, que no logra aunar a todos los partidos oficialistas, sobre todo de Apruebo Dignidad, donde aún existen visiones escépticas, como la del PC, desde donde no estarían dispuestos a plantear mejoras a la propuesta constitucional. No obstante, desde la falange creen indispensable que ese acuerdo se haga lo antes posible, debido a que a partir del 5 de septiembre hay un conjunto de acciones que se deberán llevan a cabo y para ellos resulta fundamental que desde el Apruebo se clarifique cuáles son las opciones que se van a tomar.

Los trece puntos de la propuesta falangista

Según considera el documento publicado hoy lunes por la DC, se trata de «temas urgentes» que deberían ser reformados de la propuesta de nueva Constitución, reconociendo además que «pueden haber otras materias que generen discusión en los distintos sectores políticos». Este es el detalle de las modificaciones propuestas:

Reincorporar la iniciativa exclusiva del presidente(a) de la República en materia de gasto fiscal. Regular el sistema electoral en la Constitución para evitar la excesiva proliferación de partidos pequeños y cambiar la nomenclatura de «organizaciones políticas» por «partidos políticos». No permitir la reelección del presidente(a) de la República y evaluar la extensión de dicho período a 5 o 6 años. Reincorporar el Estado de Excepción de Emergencia. Aumentar las facultades de la Cámara de las Regiones para incluir la Seguridad Social, la regulación del agua y toda iniciativa que irrogue gasto. Asimismo, proponemos que se llame Senado de las Regiones. La elección de la Cámara de las Regiones debe ser simultánea con la elección Presidencial y del Congreso de Diputadas y Diputados. Revisar las restricciones a la legítima comercialización de las autorizaciones de uso de agua, pero que el fin para el que se otorgó sea inamovible. Asimismo, las autorizaciones de uso deben ser por un tiempo que permita el uso eficiente del agua y de los proyectos productivos. Junto con establecer requisitos para su otorgamiento, la ley deberá establecer formas claras de limitación que no den lugar a arbitrariedad de la administración. En cuanto a la restitución de tierras para los pueblos indígenas, el órgano encargado de dicho propósito podría ser creado por ley y en la designación de sus integrantes tengan participación otros órganos del Estado. Se debe revisar la integración de la Corte Constitucional, ya que se mantiene la designación de tres ministros por parte del presidente de la República, sin que existan contrapesos. Evaluar los nombramientos del Consejo de la Justicia: Corte Suprema, TC, TCE y los TER. Se está creando por vía nombramiento un órgano muy relevante. Permitir que otras autoridades tengan participación en el nombramiento de jueces y juezas para que esa atribución no se concentre únicamente en el Consejo. Asimismo, hay que revisar la integración del Consejo de la Justicia para asegurar su buen funcionamiento según sus competencias. Se podría examinar la reposición del control de constitucionalidad preventivo de los proyectos de ley, pero sólo por vicios de forma en la tramitación de la ley. Asimismo, se debería evaluar el control preventivo de constitucionalidad de los tratados, considerando que luego tendrán rango constitucional. Concordar la referencia al consentimiento de los pueblos y naciones indígenas aludida en el artículo 191, a los efectos de que el procedimiento de consulta previa se ajuste plenamente a lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT. Se deben regular con más detalle la justicia indígena en el texto constitucional, señalando que es de naturaleza voluntaria, que sólo se aplica a personas que forman parte de un mismo pueblo originario, y para determinar en qué materias sería competente. Se debe revisar el concepto de territorio indígena y explicitar solo tierras, para no generar confusión.

Síguenos en

LINK ORIGINAL: El Mostrador

Entornointeligente.com