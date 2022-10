Diputada RN solicita a Contraloría iniciar sumario al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género por retuit sobre aborto

Entornointeligente.com /

Según la parlamentaria de oposición, Sara Concha (RN) , «el Gobierno debe hacer es generar condiciones para que las mujeres puedan llevar a término sus embarazos, y eventualmente, darlos en adopción si no desean asumir la maternidad. La salida no es encarcelar a la mujer, pero tampoco podemos permitir impunidad, ya que en definitiva, lo que está en juego es una vida», por lo que la publicación Twitter, de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, no pasó inadvertida para la diputada.

Se trata de una publicación del pasado 28 de septiembre donde se podía leer «Prohibir el aborto no disminuye su práctica», mensaje que fue «retuiteado» por la secretaria de Estado desde la cuenta oficial del ministerio.

El post que compartió Orellana contaba con los distintivos del Gobierno y el retuit de la ministra fue acompañado de un mensaje que señalaba: «Prohibir el acceso a métodos de interrupción del embarazo seguros y respetuosos pone en riesgo la integridad física y psicológica de las mujeres. Avanzar en una legislación que garantice derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres es un imperativo de salud pública».

Dicho acto no le pareció correcto a la diputada Concha, por lo que envió un oficio a la Contraloría General de la República para que inicie un sumario administrativo al interior de ministerio de la Mujer y Equidad de Género.

Este mensaje, a su juicio, contiene » una carga ideológica que se escapa del marco legal , y que, por cierto, fue desestimada en la legislatura pasada. Se hace por tanto una apología a una materia que es contraria a la ley, y que viola normas fundamentales que operan como piedra angular de la protección a la vida en nuestro ordenamiento constitucional, tal como fue descrito», agregó la parlamentaria. ¿Encontraste algún error? Avísanos

