Diputada Nayar denuncia al ministro Montaño por tentativa de homicidio debido a su rol contra el paro

Entornointeligente.com /

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luisa Nayar, informó que está denunciando penalmente al ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, por los delitos de tentativa de homicidio, instigación pública a delinquir, tentativa de lesiones leves y graves, además de usar a funcionarios para sus labores de desbloqueo durante el paro en Santa Cruz en demanda de realizar el Censo en 2023. Explicó que ha decidido emprender este proceso por denuncias de ciudadanos que fueron golpeados, por parte de personas que usaron palos y piedras en los desbloqueos. Indicó que su colega Jairo Guiteras también está denunciando al Ministro de Obras, por uso indebido de bienes, dado que se utilizaron vehículos del Estado para transportar a quienes desbloqueaban. Nayar acusó a Montaño de utilizar a funcionarios públicos para ir a «apalear a la gente» y oponerse a una protesta pacífica ciudadana. «Hay que hacerle recuerdo que él no es un pandillero. El ministro Edgar Montaño no puede actuar como si estuviera siendo parte de una Pandilla. Sabemos que el MAS evidentemente es un grupo delincuencial, pero no puede utilizar su cargo público para ir a apalear, para ir a apedrear», agregó. La diputada informó también que para el 31 de agosto se está convocando en el Legislativo al alcalde Jhonny Fernández, para que brinde un informe oral sobre la utilización de bienes de los cruceños para represión.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

Entornointeligente.com