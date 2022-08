Diputada Marta González y quiebre en la bancada de independientes-PPD: «La distinción la hizo el Ejecutivo»

Entornointeligente.com /

Nueve son los diputados que conforman la bancada PPD e independientes. De ellos solo tres son militantes del partido de centro izquierda: Carolina Marzán, Raúl Soto y Helia Molina.

Y según acusa Marta González, una de las diputadas independientes de la bancada, estos fueron tratados con especial consideración primero para la reunión del partido con el presidente Gabriel Boric en Cerro Castillo, y luego -ese mismo día- en el acuerdo al que llegaron las fuerzas oficialistas para establecer modificaciones y precisiones a la nueva Constitución en caso de que gane el Apruebo.

Debido a estos hechos, los seis diputados independientes – Cristián Tapia, Hector Ulloa, Carlos Bianchi, Jaime Araya y René Alinco junto con González- le enviaron una carta al ministro Segpres, Giorgio Jackson, para pedir que, si quieren conversar y llegar a acuerdos con ellos, se les convoque de manera diferente que a los militantes.

– ¿Cómo surgió esta decisión? ¿Quién tomó la iniciativa de enviar la carta?

Yo creo que se evaluó dentro de espacios de independientes de distritos sectores. Ahí confluyeron dos cosas: La generación de la bancada de independientes por el Apruebo, y por otro lado nosotros lo conversamos entre los seis y compartíamos una mirada de que no correspondía, de que había cosas que no nos habían dejado clara, de que necesitamos como independientes no dejar que esta voz se ahogue en el parlamento y ahí decidimos enviar la carta.

– Pero ¿Cuál fue el momento clave para tomar esa determinación?

La decisión decanto por a información que nos entregaron en la reunión que convocó el presidente a cerro castillo, y ahí se nos informa que la invitación era para militantes y no para independientes. Ahí nos generaron varias de cuál era el motivo de que no se tomara la bancada en su conjunto, por qué se dejaba a los independientes de lado y como iba a ser la relación con los independientes.

Ese mismo día surge un acuerdo entre los partidos. Después se formó la bancada de independientes por el Apruebo y también nosotros como independientes PPD también evaluamos la situación y dijimos `bueno si el presidente o el Ejecutivo- porque todavía no sabemos de dónde viene la decisión y por qué- entendemos también que está bien que se tomen las medidas que estimen de cómo relacionarse con el parlamento` pero no sabemos cómo van a ser las relaciones con los parlamentario independientes y por eso decidimos ponernos de acá en adelante que se genere esa instancia con los independientes.

– ¿A quién específicamente fue dirigida la carta? Fue una carta que le hicimos llegar a Giorgio Jackson, al ministro, entendiendo que había habido esta separación, que nosotros no entendíamos bien por qué, pero en lo sucesivo, que se siga tomando de la misma forma.

– ¿Y tuvieron respuesta del ministro?

Entiendo que no. Hubo un intento de reunirse el día miércoles (de esta semana), pero no resultó. Hasta el momento no hemos tenido claridad de la reunión.

– ¿Le propusieron algún mecanismo nuevo o distinto de comunicación con ustedes?

No, no lo hemos planteado porque ¿De quién es cargo?. Si ellos están tomando ciertas decisiones nosotros esperaríamos que fuera cargo de ellos decirnos `este es el mecanismo que habíamos usado hasta ahora, pero ahora va a ser este otro mecanismo`. Uno esperaría un poco eso, pero todavía no hay claridad. Nosotros solicitamos que, si se iba a convocar, se nos convocara como grupo de independientes separados.

– ¿Cómo quedan las relaciones en la propia bancada con los tres militantes?

En general en la bancada no tenemos mayores conflictos, hay una mirada bastante similar. Hemos tenido mucho apoyo nosotros con Carolina Marzán, la Helia, el presidente de la Cámara, Raúl Soto. Hay una mirada, una preocupación muy social en la bancada y a nosotros nos hace sentido eso, pero entendemos también que en este momento los independientes también tenemos que marcar un punto porque no podemos dejar que se ahogue la voz de los independientes. Eso es también mirar al futuro y ver que la democracia se complementa con más miradas, no con menos miradas o achicando los espacios. En el fondo eso es lo más preocupante.

– ¿Entonces por qué hacen la distinción si tienen miradas similares?

Nosotros nos hicimos la distinción. La distinción la hizo el ejecutivo generando espacios para militantes y no para independientes, entonces no parte por nosotros esa decisión.

– Es decir que es una reacción…

Claro, porque hasta antes de eso nosotros teníamos un trabajo bien coordinado y habíamos avanzado. Entendemos que el gobierno ha tenido mucha dificultad para relacionarse con las distintas miradas parlamentarias, entonces tratando de avanzar en ese camino habíamos generado una coordinación que iba más o menos encaminada, pero te encuentras con esto hoy día que no se entiende mucho. Nosotros sentimos que va en el sentido contrario de aunar al oficialismo en distintas cosas. Sentimos que esto va a retroceder en la coordinación que ya se venía dando.

– Dentro de la bancada ¿Van a seguir votando en conjunto? ¿Llegando a acuerdo con los que son militantes del PPD?

Hasta ahora no ha habido nunca una imposición de cosas en los votos. Siempre hemos hecho una reflexión en conjunta, pero cada uno ha tomado su decisión de su voto. Yo creo que esto se va viendo proyecto a proyecto dependiendo de los momentos y de la contingencia. No hay algo estructurado. ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

