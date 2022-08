Diputada del PDG recibió el bono invierno y la canasta básica familiar: Asegura que quiere devolver el dinero

Entornointeligente.com /

A fines del mes de julio, Karen Medina , diputada del Partido de la Gente, recibió un depósito inusual en su cuenta rut, lo que la llevó a revisar el detalle. Eran cerca de 500 mil pesos que correspondía al bono invierno por tres cargas familiares y de la canasta básica, ayudas sociales del Estado.

Medina, quien es la presidenta de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, aseguró que buscó la forma online de hacer la devolución del dinero, «pero no lo permite la página. Hicimos algunas llamadas telefónicas y no existe hoy ese procedimiento», agregando que «l o hicimos como lo haría cualquier persona que tuviera un problema «.

Antes la diputada era asistente de educación, en donde su salario rondaba los 600 mil pesos y tiene tres hijas, por lo que cumplía con los requisitos para ser beneficiaria de estos aportes, pero esa situación cambió desde este 11 de marzo cuando juró cómo parlamentaria y actualmente gana más de 7 millones de pesos bruto.

Es por eso que a Medina le preocupa «la forma o que criterios usan ellos para elegir o seleccionar a las familias a las que se le están entregando estas ayudas sociales (…) hoy día el gobierno está dando beneficios económicos a familias que no lo necesitan, y familias que están realmente están desprotegidas están quedando fuera de esto», por lo que decidió oficiar al ministerio de Desarrollo Social para «pedir cuáles son los criterios que ellos usaron, los meses de corte y además para exigir un proceso de devolución cuando estos beneficios no corresponden».

Al respecto, la ministra de la cartera, Jeannette Vega , en conversación con 24 horas, especificó cómo se generan estos cortes. «La manera en que nosotros calculamos es en base al registro social de hogares . Hay cruce de distintas fuentes de información muchas, pero hay una parte que es auto reportada».

Esa parte auto reportada tiene que ver con el sueldo de las personas, ya que » se toma de la operación renta, eso significa que si ella no lo auto declara no lo vamos a tener nosotros «, tal como comentó Vega.

Y agregó que «si estamos hablando de 7 millones y medio de personas, un pequeño porcentaje puede significar que varias personas tengan esta situación, y ahí nosotros confiamos en el ciudadano que cuando hay una situación así nos va a alertar».

Hasta el momento la diputada no sabe qué hacer con el dinero. » Yo creo que lo correcto es devolverlo . Buscar el método y si no está, implementarlo, porque esto no es primera vez que pasa. De lo contrario tengo que ver legalmente qué se me permite, porque yo pudiera ceder el beneficio sin ningún problema, pero también hay que ver cuál es la legalidad».

Y, además, asegura que planteará en la Comisión de Desarrollo Social citar a la subsecretaria – Francisca Perales- y a la ministra de la cartera para que den las explicaciones correspondientes. ¿Encontraste algún error? Avísanos

