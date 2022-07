Diputada de CC denuncia penalmente al ministro Cusicanqui y al director del INE por el censo

Entornointeligente.com /

Los diputados y concejales de Comunidad Ciudadana (CC) presentaron en la Fiscalía de Santa Cruz una denuncia penal contra el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, y el director interino del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Gustavo Cordero, por el delito de incumplimiento de deberes. «La denuncia está siendo presentada por incumplimiento de deberes toda vez que se está vulnerando la normativa y se está postergando las regiones, es en este entendido que exigimos que la Justicia actúe con imparcialidad, con independencia y sobre todo que no responda los intereses del partido de gobierno y a los intereses de la mezquindad de quienes pretenden seguir postergando el progreso del país(…) lo que esperamos es que se lleve adelante la sanción contra estos dos personajes que se encuentran retardando el desarrollo de los bolivianos», sostuvo la diputada Luisa Nayar, al presentar la denuncia penal. El gabinete de ministros aprobó el pasado miércoles el Decreto Supremo 4760 que confirma la postergación del Censo Nacional de Población y Vivienda hasta mayo o junio de 2024. Debido a esto surgieron varios cuestionamientos de regiones e instituciones como es el caso de las determinaciones de la cumbre por el censo realizado en el departamento de Santa Cruz donde se determinó que se irá a un paro el 25 de julio si no se deroga ese decreto, entre otros temas. En este marco la legisladora también cuestionó el endeudamiento económico que asumirán los bolivianos, se habla de dos créditos equivalentes a más de 68 millones de dólares orientados a financiar el proceso censal, pero existe la susceptibilidad de que podrían ser utilizados en la época electoral de 2025. En las últimas horas el Gobierno propuso a Santa Cruz dialogar con el Consejo de Autonomías para la modificación del calendario censal. El viceministro de Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, al respecto dijo que si la Gobernación de Santa Cruz quiere alguna modificación de la fecha debe dialogar con todas las instituciones que dieron su visto bueno. Criticó que el gobernador de ese departamento, Luis Fernando Camacho, no haya asistido la pasada semana al Consejo de Autonomías donde podía haber planteado sus preocupaciones.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

Entornointeligente.com