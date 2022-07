Diputada Cariola (PC) emplaza a diputado Bobadilla (UDI) tras ninguneo en punto de prensa: «¿Que dijo, señor?»

Entornointeligente.com /

Un polémico momento se vivió en un punto de prensa de la Cámara de Diputados y Diputadas sobre la votación del proyecto que busca bajar el quórum para las reformas de la actual Carta Magna. Esto luego de que tras el fin de la intervención de la parlamentaria del Partido Comunista (PC), Karol Cariola, el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, -en el turno de la oposición- declaró que «ahora hablemos serios». Esto molestó a Cariola, quien encaró al gremialista: «Perdón, ¿qué dijo, señor? Le estoy preguntando en serio, ¿qué dijo? ¿Que ‘ahora hablamos en serio’?». Bobadila respondió indicando que «yo no me refería a tí», a lo que la diputada comunista replicó: «Ah, ok. Más respeto, diputado». Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

Video vía T13

LINK ORIGINAL: El Mostrador

