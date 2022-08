Diplomata russo afirma que cooperação com Ocidente acabou irreversivelmente

Entornointeligente.com /

Um responsável governamental russo afirmou esta quarta-feira que a era de cooperação entre a Rússia e o Ocidente terminou irreversivelmente, num artigo publicado na revista Mezhdunarodnaya Zhizn.

«Independentemente da duração e do resultado da operação militar especial [na Ucrânia], é já claro que o período de 30 anos de cooperação construtiva, ainda que com problemas, com o Ocidente chegou ao fim sem haver volta a dar», afirmou o diplomata Alexei Dobrinin, que chefia o Departamento de Planeamento da Política Externa do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo.

No artigo, reproduzido na página oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Dobrinin salientou que «não haverá regresso à situação anterior a 24 de fevereiro nas relações com os países da América do Norte e da Europa».

Subscrever «A Rússia entrou numa fase aguda de confronto com uma aliança agressiva de países hostis liderada pelos Estados Unidos», acrescentou.

Segundo Dobrinin, o objetivo dos adversários da Rússia é derrotá-la estrategicamente, «para a eliminar como concorrente geopolítico».

«Apesar de mais de uma geração nossa ter crescido em tempos relativamente pacíficos, a situação de conflito é encarada como uma norma por um país com a geografia e interesses da Rússia», comentou o diplomata no artigo intitulado «Lições da História e Imagem do Futuro: Reflexões sobre a Política Externa da Rússia».

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou já a fuga de quase 17 milhões de pessoas de suas casas — mais de seis milhões de deslocados internos e mais de dez milhões para os países vizinhos -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Também segundo as Nações Unidas, cerca de 16 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia.

A invasão russa – justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de «desnazificar» e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia – foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que está a responder com o envio de armamento para a Ucrânia e a imposição à Rússia de sanções que atingem praticamente todos os setores, da banca à energia e ao desporto.

A ONU confirmou que 5.327 civis morreram e 7.257 ficaram feridos na guerra, que hoje entrou no seu 161.º dia, sublinhando que os números reais deverão ser muito superiores e só serão conhecidos quando houver acesso a zonas cercadas ou sob intensos combates.

