Dip. Luis Augusto Romero( Avanzada Progresista): debemos de dejar de ser solo oposición y tenemos que convertirnos en una alternativa de gobierno

Entornointeligente.com /

Dip Luis Augusto Romero-Secretario Nacional de Avanzada Progresista El diputado de la Asamblea Nacional Luis Augusto Romero, Secretario General de Avanzada Progresista, manifestó en el programa La Ciudad en La Radio conducido por el periodista Leonardo León, que su partido ha venido dejando huella en el debate nacional, y que ha sido coherente en que los problemas del país tienen que resolverse a través del diálogo, la negociación y el voto. Durante la entrevista el diputado afirmó que los partidos políticos venezolanos se han convertido en franquicias con dueños y que por su parte, Avanzada Progresista es un partido que apostó al liderazgo colectivo, es decir, una estructura horizontal donde no existe una jefatura política vertical. En relación a las primarias, Romero dijo que son una metodología que no debe descartarse, que no son buenas ni malas per se, que hay es que observar bien las condiciones en las cuáles se van a desarrollar. En este sentido, sugiere explorar la posibilidad de elegir varias figuras importantes que reúnan las condiciones idóneas para conducir la transición en el país, intentando un consenso. Por otra parte, informó que en el marco del aniversario número 10 de Avanza Progresista, se abrió un ciclo de conversaciones, de consultas con diferentes personalidades donde han concurrido para detectar los problemas y procurar las posibles soluciones. Una de las propuestas más importantes de Avanza Progresista es dolarizar los salarios de los venezolanos, afirmó el diputado; ya que no puede ser que mientras la economía se mueve sobre la base de una dolarización campante, los salarios de los empleados públicos, que incluyen a los universitarios al sector salud y a los empleado público general sean en bolívares, aseveró Romero. No habrá recuperación económica si no hay capacidad adquisitiva, dijo el diputado. Añadió que la empresa privada una palanca fundamental de desarrollo económico, y que hay que generar las condiciones para que se desarrolle puedan llevar adelante sus actividades, porque son una fuente importante de empleo. En relación a la libertad de expresión en Venezuela, alertó que es fundamental que los colegios, los gremios periodísticos, los diputados, los partidos políticos, y la sociedad civil en general, tienen que articularse para salir en defensa de este valor fundamental de la Democracia. Finalmente informó que su visita a Mérida es para articular con las estructuras municipales y algunos invitados de otras fuerzas políticas, la ruta que se va continuar a partir de ahora en el país para dar paso a la transición. Redacción C.C. 22-07-2022 Facebook Twitter WhatsApp Telegram

LINK ORIGINAL: Comunicacion Continua

Entornointeligente.com