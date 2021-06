Dip. Guzamana: No hay democracia cuando disidencias de Farc y ELN reclutan a nuestros indígenas – Noticiero Digital

Entornointeligente.com / El diputado electo en 2015, Romel Guzamana (VP-Amazonas), denunció este martes que es “muy duro” cuando disidencias de las Farc y el ELN “reclutan a nuestros indígenas”, y reiteró que “no hay” democracia cuando hay “paramilitares metidos” en Delta Amacuro.

“En Delta Amacuro no hay democracia cuando tenemos a los paramilitares metidos allí. Esto es duro para nosotros los indígenas, porque mucha gente no sabe lo que nosotros vivimos allá. Por eso no podemos hablar de democracia cuando reclutan a hermanos indígenas para que sean disidentes de la guerrilla de las Farc y el ELN”, expresó Guzamana en un video compartido en Twitter por Centro de Comunicación Nacional .

El parlamentario agregó que “quiero recordarles a todos ustedes que el acuerdo de paz nació tras fechorías de esos delincuentes en Colombia, cuando negociaron territorios con otros países por el acuerdo de paz, luego fueron a un plebiscito y perdieron, luego decidieron que la guerrilla no debía estar en territorio colombiano. Todos se vinieron a territorio venezolano y hoy lo tenemos secuestrado”.

Parlamento Amazónico investigará ataques del ELN contra pueblos indígenas El pasado 4 de marzo, Romel Guzamana denunció que el ELN está atacando y hostigando a los pueblos indígenas del municipio Autana del estado Amazonas e hizo un llamado a las Fuerzas Armadas para que hagan respetar la soberanía.

En declaraciones a la prensa, Guzamana quien preside el Parlamento Amazónico condenó estos ataques que afectan a los pueblos indígenas piaroas y jivin que hacen vida en Autana. “Queremos denunciar públicamente lo que está ocurriendo en Amazonas, desde hace varios días el ELN está ingresando en las comunidades y estos grupos guerrilleros están poniendo en riesgo y están violando la soberanía y la Constitución”.

“Más de 30 comunidades indígenas han alzado su voz en contra de estos ataques, porque están arremetiendo contra ellos, denunciamos este abuso y el acoso permanente, porque entran armados a las comunidades y les dicen que se retiren y ocurre el desplazamiento de nuestros hermanos indígenas”, enfatizó.

