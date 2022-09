 …Diosdao…. además de La Polar, los enchufados de los agronegocios y la gestión cómplice del ministerio de agricultura y tierras cartelizan el precio del maíz, arruinando a los sacrificados agricultores

Entornointeligente.com /

Por: Alirio Rangel Díaz

Los Agricultura en Venezuela actualmente no es considerada un elemento prioritario de las políticas económicas del Estado Venezolano a pesar del mandato constitucional del artículo 305, el Estado está en la obligación de promover la actividad agrícola como un sujeto estratégico de desarrollo social, económico de la seguridad alimentaria de la población, es incomprensible e injustificable que una actividad económica fundamental para el desarrollo de cualquier nación como es la agricultura se encuentra en Venezuela huérfana de políticas económicas y lineamientos para que los agricultores cumplan la misión sustentable fundamental de proveerle alimentos a la pueblo venezolano.

Los auténticos agricultores de los llanos occidentales de los estados Portuguesa, Barinas, Cojedes y Guárico, convocaron a reuniones y asambleas para defender sus derechos y exigir el fijar un precio justo de sus cosechas de maíz ,efectuaron tomas simbólicas de las instalaciones de las sedes de las coordinaciones regionales del ministerio de agricultura y tierras, realizaron asambleas en lugares abiertos autopistas y vías regionales de los llanos venezolanos, los agricultores le comunicaron al país la necesidad en ser escuchados, elevando la propuesta en fijar un precio justo de las cosechas de maíz, precio de la tonelada de maíz que tiene que ser el resultado de un análisis económico sustentado en base a los costos actuales de producción, el llamado para conversar manifestado por los verdaderos agricultores a un dialogo sincero , trasparente donde concurran el gobierno nacional, el ministro de agricultura y tierras, los gobernadores y los propietarios de las empresas de la agroindustria nacional procesadora del maíz

Doscientas mil hectáreas de maíz amarillo y blanco se estiman es la siembra de maíz actualmente en Venezuela, nuestra agricultura tiene unas características particulares, la siembra de maíz es realizada por la agricultura familiar ,la agricultura en otros países del rubro del maíz y los cereales como Argentina, Colombia, Brasil, México , Estados Unidos, Europa la actividad es emprendida por grandes inversionistas del sistema financiero y los consorcios empresariales agroindustriales que ocupan grandes extensiones territoriales de miles de hectáreas, nuestra siembra del maíz nacional es mediante la agricultura familiar de los llaneros, desarrollada en un 90% en espacios territoriales pequeños y medianos, unidades de producción de 50, 100 y hasta unas 200 hectáreas, son pocas las unidades de producción que alcancen una superficie mayor de las quinientas hectáreas , los sembradores de maíz constituyen tradicionalmente unas dos mil familias llaneras que de generación en generación asumen la actividad heroica de cultivar maíz.

La siembra de maíz nacional es un cultivo que no tiene la certeza de cual será el valor de sus cosechas, ni se pueden determinar las estimaciones de los rendimientos de las toneladas de maíz por hectárea, son imponderables las variables que pueden afectar este cultivar, las más importante son los tiempos de siembra para la cual se debe de contar con la preparación de suelos, un excelente semilla y la cantidad suficiente de fertilizantes, orientarse para el fijar la fecha del inicio de la siembra por la costumbre de los ciclos de lluvia, la única fuente del agua es provista por las condiciones climatológicas para el regadío de los cultivares, es por ello que la siembra de maíz es una actividad agrícola altanamente riesgosa y frágil.

Venezuela es el único país del mundo donde no existe el crédito directo para los agricultores, las políticas económicas implementadas por el gobierno nacional y el BCV del control financiero denominado encaje bancario, han cerrado durante los últimos seis años las puertas del crédito agrícola a las familias agrícolas llaneras, recursos de la cartera agrícola que son negados y por ley anualmente estando disponibles para la agricultura nacional , recursos financieros que le corresponden por derecho a los auténticos agricultores.

La imposibilidad de los agricultores de tramitar ante la banca pública y privada créditos directos provenientes de la cartera agrícola, los agricultores para poder sembrar maíz se ven en la obligación de acordar contratos con personeros vinculados a las empresas de la agroindustria, redes organizadas de intermediación financiera de carácter sub legal vinculados al viejo oligopolio de la Polar y a los nuevos retoños de enchufados avalados por la gestión pública del ministerio de agricultura y tierras, estas redes de intermediación financiera se han apropiado de los recursos provenientes de la cartera agrícola de la banca pública y privada y disponen ofertando contratos con características leoninas y perversas donde le otorgan créditos agrícolas en especies con precios dolarizados, consistentes en las cantidades necesarias de semillas de maíz, fertilizantes , agroquímicos para el control de plagas y enfermedades , las autorizaciones con empresas de servicios para las actividades mecanizables de preparación de suelos, siembra, fumigaciones, recolección de cosecha y trasporte hasta los silos de almacenamiento de la agroindustria, los agricultores se compromete en hipotecar la cosecha y los obliga a efectuar el arrime a los precios fijados por los carteles de la agroindustria y la burocracia gubernamental quienes oficializan los precios al publicarlos en la gaceta oficial, fijando precios referentes del mercado internacional que corresponden al interés económico de los empresarios que solo están preocupados por recibir el maíz como materia prima y que los volúmenes de las cosechas cubran los montos de los contratos leoninos efectuados con los agricultores , sin importarles si los agricultores obtuvieron márgenes de rentabilidad..

El alto costo de producción de maíz en Venezuela supera los 400 dólares la tonelada, el maíz nacional es el más costoso del mundo, los insumos de semillas, fertilizantes agroquímicos son tan altos que duplican los precios referentes del mercado internacional, la especulación dolarizada implementada por una nueva red establecida que han cartelizado el precio de los insumos de toda la agricultura nacional, cadenas de comercialización de insumos agrícolas que disponen en fijar precios exorbitantes , especulativos sin ningún control, un ejemplo es el precio de los fertilizantes, bases nitrogenadas que son entregadas a bajos precios por Pequiven a empresarios para que elaboren mezclas físicas y les agreguen los componentes importados de fosforo y potasio, es injustificable que un saco de 50 kilos de fertilizante de mezclas físicas de Nitrógeno, fosforo ,Potasio en las formula triple 15 , fertilizante con prestación sin el debido control por parte de Sencamer para su certificación que garanticen las proporciones de su contenido, el precio de un saco de fertilizante de 50 kilogramos es de 90 dólares, esto equivale que una tonelada de esta mescla física de fertilizante este en el orden de los 1.800 dólares la tonelada, cuando el precio referencial de fertilizantes con control de calidad en el mercado internacional no supera los 1.000 dólares la tonelada, donde el incremento de los efectos de la guerra de Rusia y Ucrania solo incrementaron el precio de los fertilizantes en un 20%..

Los agricultores están denunciando que los precios cartelizados de 360 dólares la tonelada de maíz, no cubren los costos de producción actual de la cosecha nacional de maíz, con los precios fijados por el consorcio de la Polar y la agroindustria que procesa maíz, los agricultores no obtienen ninguna rentabilidad económica ,quedando arruinados y endeudados con los contratos leoninos y perversos de las redes de intermediación de los personeros de la agroindustria nacional ,los volúmenes de arrime de las cosechas sus rendimientos no superan el promedio nacional de cinco mil kilos por hectárea, con este rendimiento y los altos costos de producción es imposible cancelar los compromisos de los contratos leoninos y perversos, situación agravada ante la aplicación de un el tabulador de control calidad que castiga sin justificación la excelente calidad de la maíz nacional, maíz nacional que garantiza rendimientos en su procesamiento para la elaboración de la harina en un 75% superando la calidad del maíz importado con fechas a punto de vencerse y con altos porcentajes de granos partidos. La agroindustria nacional procesadora de maíz viene ajustando gradualmente los precios de la harina pre cosida , al inicio de enero del 2022 el kilogramo de harina era de 0.90 dólares actualmente el precio del kilogramo de harina es de 1,40 dólares para el consumidor, un incremento de medio dólar por kilogramo en trascurso de 9 meses del año, que justificaciones sustenta la agroindustria , ¿Cuáles fueron los precios de la importación de maíz que ocasionaron un incremento de más del 55% del precio de la harina.?

Diputado Diosdao Cabello investigue, asuma su importante responsabilidad política ante el país, no solo es el consorcio de la Polar quien carteliza el precio del maíz nacional y las consecuencias de la ruina de los sacrificados agricultores del llano venezolano, converse directamente con los genuinos agricultores y encontrar la verdad

[email protected]

.

Tags: Alirio Rangel Díaz Siguiente LA GENERACIÓN BONSAI Publicidad Opinión

LINK ORIGINAL: Diario de Los Andes

Entornointeligente.com