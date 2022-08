Diosdado Cabello, obligado a bajar el volumen tras la sacudida de Gustavo Petro (Video)

Entornointeligente.com /

Luego que el presidente colombiano, Gustavo Petro, respondiera negativamente ante las aspiraciones del chavismo para arremeter contras sus rivales políticos en el exterior, Diosdado Cabello tuvo que bajar el volumen y aceptar la disposiciones del mandatario vecino.

«Andaban haciendo fiesta por ahí… que Petro le respondió a Diosdado…», comentó el segundón del chavismo sobre la reacción que provocó la postura de Petro.

«No, él es el presidente de Colombia, yo respeto profundamente las decisiones internas de Colombia. Ahora, Venezuela tiene todo el derecho de exigir justicia», agregó.

Según Diosdado, tiene «muchas esperanzas de paz de toda esta región gracias al presidente Petro. Y no haremos nada que vaya a empañar ese hermoso proceso que se está iniciando ahora, no, no. Al contrario, ellos saben que nuestra mano está tendida ahí… de manera que no nos van a poner a pelear».

