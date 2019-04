Diosdado Cabello denuncia bloqueo contra Venezuela

Entornointeligente.com / Durante la movilización convocada por los organizadores “en defensa de la patria y contra del imperialismo”, que se realiza este sábado en Caracas y otras ciudades de la nación sudamericana, el dirigente político condenó las nuevas medidas coercitivas unilaterales del Gobierno de Estados Unidos contra la industria petrolera nacional. Nosotros debemos seguir buscando las vías alternativas mientras siga el bloqueo norteamericano, y las nuevas sanciones impuestas por Washington el viernes, “las han tomado porque no tienen argumentos contra Venezuela”, acotó. Cabello señaló que desde la Casa Blanca “atacan pueblos y tienen la desfachatez de hablar de derechos humanos; no hay nación en el mundo que viole derechos humanos como ellos, tanto fuera como dentro de su territorio”. El líder del PSUV criticó a la dirigencia de extrema derecha local que convocó una manifestación para hoy y no reunió a las personas para ejecutar sus planes desestabilizadores, salvo a los grupos violentos. La oposición no ha logrado reunir la gente que quieren, solo han salido los violentos, ‘pero nosotros estamos alertas, lo que sí es cierto es que está peor que nunca por dentro y por fuera la derecha”, indicó. Por otra parte, el también presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) precisó que el ataque terrorista contra el Sistema Eléctrico Nacional y su proceso de recuperación será paulatino tras los daños estructurales que afectaron la generación y transmisión energética del 80 por ciento de Venezuela. No obstante, destacó que lo que hace el pueblo venezolano es heroico, y el presidente de la República, Nicolás Maduro, está al frente para solventar estas dificultades. Conspiración El senador estadounidense por la Florida, Marco Rubio, ni siquiera se esfuerza ya en esconder sus actividades subversivas contra Venezuela. Aseguró este sábado en la red social Twitter que conversó con “13 oficiales de alto nivel” de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela, con el objetivo de sumarlos a un golpe de Estado contra las autoridades legítimas. MundoLINK ORIGINAL: La Republica

