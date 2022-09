Diosdado Cabello dejó claro  que «no tiene nada» en contra de Juanes y no «tuvo nada que ver» con la suspensión del concierto (+Video)

Entornointeligente.com /

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) , Diosdado Cabello, dejó saber este miércoles 7 de septiembre que «no tiene nada» en contra del cantante colombiano Juanes y que no «tuvo nada que ver» con la suspensión de su concierto en tierras venezolanas. Fue así como en su programa «Con el Mazo Dando» , el cual se transmite por Venezolana de Televisión (VTV), aseguró: «Yo no tengo nada contra Juanes, no, Juanes es nada. Nada. Ahora, sí tengo en contra de los que amenazaron a nuestro país la posición de defender mi patria contra los que ataquen a este país, y ese señor atacó a este país».

VER TAMBIÉN: Esta sería la razón por la que se canceló el concierto de Juanes en Caracas

«Sirvió de mampara para una invasión a nuestro país, pero es un inmoral y quería venir a Venezuela a cantar. Ahora, suspendió él, no tengo nada que ver con eso. No tengo nada que ver con eso. Yo sí amo a mi patria, creo que es defendiéndola contra los inmorales, contra los que la quieren invadir. Lo cierto es que así como Juanes hay una cantidad de vivarachos» , acotó Cabello .

A su vez, Diosdado descartó que la seguridad de Juanes se vea comprometida en el país, pese a las diferencias políticas que tiene con el régimen: «¿Que él temía que le iban a hacer algo aquí en Venezuela? Vino José Luis Rodríguez que pidió unos drones, y vino para acá, y seguro que se paró en el escenario y dijo ‘en nombre de Dios vengo a cantar’. De todas maneras, Juanes, él anda dándole la vuelta al mundo. Yo creo que dijo ‘ah, yo voy en cualquier momento porque allá me adoran, me pongo mi camisa negra y voy caballo blanco’».

Diosdado sobre Juanes y la suspensión de su concierto en Caracas:»No tengo nada en contra de Juanes. Ahora, sí tengo en contra de quién ataque este país y ese señor atacó a este país»… pic.twitter.com/W4QQR5ipuK

— Gabriela Gonzalez (@GabyGabyGG) September 8, 2022

Redacción de Gossip de Gossip Vzla con la información y la fuente del portal de noticias web del diario de Maduradas.

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com