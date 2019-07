Diosdado Cabello: Bolívar va con nosotros, porque nosotros vamos con su espíritu, su rebeldía y su amor

Entornointeligente.com /

Primicias24.com- LINEAMIENTOS DEL DEFENSOR DE LA PATRIA, LA PAZ Y CONDUCTOR DE VICTORIAS, PRESIDENTE OBRERO NICOLÁS MADURO MOROS, DURANTE LA CONMEMORACIÓN DEL NATALICIO DE EL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR, DÍA DE LA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA E INICIO DE LOS EJERCICIOS MILITARES “CAMPAÑA LIBERTADORA SIMÓN BOLÍVAR 2019”

“La Fuerza Armada Nacional Bolivariana no puede estar atrás en la retaguardia ni a los lados, la FANB tiene que estar en la vanguardia de la defensa, protección y amor a Venezuela, dando el ejemplo todos los días y cada día más preparándose, perfeccionando nuestro concepto estratégico con los valores que surgen de la práctica, ampliando y profundizando los valores espirituales, los conceptos de la doctrina militar bolivariana, que es latinoamericanista por ser bolivariana, la doctrina militar que recoge la experiencia de 500 años de lucha, de resistencia.”

NICOLÁS MADURO MOROS

PRESIDENTE OBRERO, DEFENSOR DE LA PATRIA Y LA PAZ

NICOLAS MADURO ES PUEBLO INSURGENTE GOBERNANDO LA PATRIA

NOSOTROS VENCEREMOS!!

Fidel Ernesto Vásquez

A MODO DE RESUMEN

INSTRUCCIONES Y LINEAMIENTOS DEL

PRESIDENTE OBRERO NICOLÁS MADURO MOROS

INSTRUCCIONES

Al Alto Mando Militar de la República Bolivariana de Venezuela: O rdeno iniciar los ejercicios militares “Campaña Libertadora Simón Bolívar 2019”, para defender nuestros mares, ríos, espacio aéreo y todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. N uestro Pueblo debe conocer muy bien a su Fuerza Armada Nacional Bolivariana y todos los equipos militares que están desplegados en aguas, tierra y aire.

OTROS LINEAMIENTOS Y ANUNCIOS DEL PRESIDENTE

Hoy 24 de julio del año 2019, celebramos 236 años del nacimiento del Padre Libertador Simón Bolívar. Bolívar va con nosotros, porque nosotros vamos con su proyecto original, con su idea original, con su espíritu original, con su rebeldía, con su amor. A donde este su espíritu inmortal, desde Venezuela le decimos ¡Bolívar aquí está la Patria de pie!, ¡Bolívar aquí está tu Pueblo de pie! Felicitaciones a la Armada Militar Bolivariana, a los marinos, a los hombres y mujeres que defienden nuestros mares y espacios acuáticos, a todos y todas ejemplares soldados de la patria que están las 24 horas del día, de los 365 días del año, recorriendo todas las costas de Venezuela, patrullando, vigilando. Hay que hacer las inversiones para seguir mejorando la capacidad defensiva, de patrullaje, de vigilancia de nuestros mares y ríos, eso es vital. Hoy día de la Armada, lo vamos a conmemorar en despliegue combativo, más de 1 millón de hombres y mujeres, sumando ese gran contingente de combatientes, milicianos y milicianas, articulados de manera perfecta con cada componente: el Ejército, la Armada, la Aviación, la GNB y la milicia integrado de manera perfecta en los ejercicios militares. Hoy arrancan la primera fase de los ejercicios militares “Campaña Libertadora Simón Bolívar 2019”, del 24 al 28 de julio, en homenaje a nuestro Libertador, en homenaje a nuestra Armada Bolivariana y en homenaje a nuestro comandante Hugo Chávez. Es un despliegue combinado, integrado, conjunto de toda la capacidad de defensa marítima, de defensa de las costas, de defensa antiaérea, vamos a probar diversos armamentos que tiene Venezuela de primer nivel del mundo, para defender nuestro país, defender la integridad territorial, defender la soberanía nacional. Venezuela es un país de paz que respeta al mundo entero. Venezuela tiene una poderosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana y tenemos la voluntad de defensa de lo que es nuestro, nuestros mares, nuestra tierra y nuestra Patria. Nos hemos preparados para estar en el punto óptimo de la capacidad de despliegue. Este es el segundo ejercicio militar del año, necesario para tener los músculos a tono de la defensa militar de Venezuela, del ejercicio militar de nuestra soberanía plena sobre nuestra amada Patria Venezuela. Este ejercicio tiene esta primera fase que arranca hoy con motivo del día de la Armada Bolivariana, y la Armada Bolivariana va a la vanguardia del arranque de estos ejercicios, del 24 de julio al 28 de julio, primera fase, en homenaje al Bicentenario de Pantano de Vargas. Una segunda fase, del 28 de julio al 07 de agosto continúan los ejercicios militares, de unión, de cohesión, de moral, de lealtad militar bolivariana. El 07 de agosto vamos a conmemorar por lo más alto, junto al Pueblo de Colombia, los 200 años de la gran victoria de Bolívar y del Ejército Libertador en Boyacá. Victoria definitiva para liberar, para destruir la dominación española que pretendía eternizarse en tierras neogranadinas. Saludo al Pueblo de Colombia y envío, como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a nombre de todos los militares de Venezuela; un abrazo de hermandad a los militares de Colombia, unión bolivariana con los militares de Colombia para liberar la Patria otra vez de los imperios. Militares de Colombia, nuestro saludo bolivariano, ¡vamos juntos ahora a liberarnos del imperio gringo! Después viene una tercera fase más prolongada, de combate a profundidad contra los delitos transfronterizos, que va del 07 de agosto hasta el 30 de agosto. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana no puede estar atrás en la retaguardia ni a los lados, la FANB tiene que estar en la vanguardia de la defensa, protección y amor a Venezuela, dando el ejemplo todos los días y cada día más preparándose, perfeccionando nuestro concepto estratégico con los valores que surgen de la práctica, ampliando y profundizando los valores espirituales, los conceptos de la doctrina militar bolivariana, que es latinoamericanista por ser bolivariana, la doctrina militar que recoge la experiencia de 500 años de lucha, de resistencia. Esta tiene que ser la modalidad permanente de conmemoración y celebración de los días de nuestros componentes, en batalla, en despliegue, con resultados concretos. Combinar los eventos protocolares con eventos de acción permanentes, de reanimación, de motivación práctica operacional, de demostración de las capacidades. Este es un ejercicio integrado, conjunto y combinado, donde un millón de combatientes, de oficiales, tropa profesional, soldados, soldadas, milicianos y milicianas están perfectamente planificados y desplegados. Así como felicite a la Armada Bolivariana, hace unas seis semanas, que salió a los mares al detectar una incursión totalmente ilegal de una nave norteamericana, quiero felicitar a la Aviación Militar Bolivariana por la acción legal, impecable desde el punto de vista de los protocolos internacionales, al detectar la incursión de naves espías estadounidense actuaron como se actúa en un país que tiene una aviación militar consciente, revolucionaria y cada vez más chavista. Hace 72 horas sufrimos un ataque electromagnético, de alta factura tecnológica, los enemigos de la patria lograron otra vez desconectar el Sistema Eléctrico Nacional que ya estamos recuperando y estabilizando. Ataques como este hemos sufrido en los últimos 4 meses, decenas de ataques y hemos ido blindando paso a paso. Es el imperialismo norteamericano, desesperado por sus derrotas y debilitamiento en Venezuela, no han podido ni podrán con Venezuela, con nuestro pueblo y con la unión, la lealtad y la cohesión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y eso lo desespera .Sufrimos un ataque electromagnético de alta factura, toda la investigación y el diagnóstico del tipo de ataque se lo presentaré a los venezolanos en las próximas horas, la prioridad era reconectar, recuperar y estabilizar, y en ese camino vamos. Quiero agradecer una vez más la consciencia superior del pueblo de Venezuela para entender estos ataques, para resistir y para encararlos, y que nuestra vida republicana y ciudadana continúe en paz. “Tengan la certeza en el mundo que no nos vamos a rendir ni vamos a ceder. Este pueblo no se va a rendir”

DIOSDADO CABELLO RONDÓN

