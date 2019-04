Diosdado Cabello al PSUV: O nos unimos o nos hundimos

Entornointeligente.com / El primer vicepresidente del PSUV retó a los adversarios del gobierno de Nicolás Maduro a ir por los dos millones 100 mil milicianos que hay en el país y llamó a sembrar así sea unas semillas de pimentón en un porrón porque ya no se puede vivir de la renta petrolera

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, llamó este viernes 12 de abril a a la militancia de esta organización a unirse ante cualquier ataque contra el gobierno de Nicolás Maduro, advirtiendo, que la dispersión puede dar al traste con la permanencia del madurismo en el poder.

“El día que la derecha intente algo contra nuestro pueblo debe encontrarnos unidos para derrotarlo. No nos puede encontrar dispersos. Si no hay unidad difícilmente puede haber victoria. O nos unimos o nos hundimos, y nosotros no nos vamos a hundir”, expresó Cabello durante su discurso previo a la juramentación de los consejos políticos estadales y consultivos del estado Anzoátegui.

Aseguró que “esa derecha es la expresión de los peores hijos de Venezuela, aquellos que son capaces de arrodillarse al imperialismo norteamericano para que venga EEUU a apoderarse de las riquezas de este país”.

Advirtió que el que va a traicionar comienza a hablar mal de los demás, también con la intención de ocupar el puesto de ese a quien cuestiona.

“Si usted critica y critica uno puede empezar a sospechar. Debe hacer propuestas”, señaló.

Insistió en que el chavismo cuenta con dos millones 100 mil milicianos. “Que somos unos viejitos, vengan por nosotros pues”, retó.

Aseguró que todos los focos del mundo están depositados en Venezuela y que si Venezuela le falla al mundo el imperialismo acabará con los pueblos libres.

Finalmente exhortó a la población a sembrar así sea unas semillas de pimentón en un porrón. “Tenemos que aprender a producir lo que consumimos, hemos vivido de la renta petrolera toda la vida”, criticó.

