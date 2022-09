Diosdado Cabello acusa al PCV de ser financiado por Rafael Ramírez

Entornointeligente.com /

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello , acusó al Partido Comunista de Venezuela de actuar como los EEUU y aseguro que la Alternativa Popular Revolucionaria, conocida como la APR, es financiada por el exministro y expresidente de PDVSA Rafael Ramírez.

«Yo tenía como tres o cuatro meses hablando de la actitud de la cúpula comunista que no le consulta nada a nadie y ellos no habían respondido, pero me metí con Rafael Ramírez y salieron ellos con una carta contra mí, bienvenida la carta, pero estoy convencido que este prófugo de la justicia financia al PCV con el dinero que se robó de Pdvsa» , dijo Cabello este miércoles 31 de agosto en su programa «Con el mazo dando» .

«La actitud de ellos, es la de Estados Unidos», aseguró el segundo a bordo del PSUV.

