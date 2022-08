Entornointeligente.com /

¡Dios mío la conjunción «J» es pa’ no estar jodío! ¡Coño! Asina decíalo el diputado campesino cojedeño copeyano José Pineda, Premio Noble de Literatura Campestre, y, decíalo altisonante y estridente, a este cura ignaro raro cleuasmo asno, y, a mas y a más, agregaba el pedestre campestre llanero cojedeño copeyano, que la conjunción «J» era una conjunción borrosa, que ha de estar entre la conjunción «I» inclusiva luisalbertomachadoiana venezolana y la conjunción «O» exclusiva aristotélica norteamericana. Agora ahora hogaño, la conjunción «O» exclusiva aristotélica norteamericana, ha de tener, mas y más de tres mil años gobernando, y, uno de los que supo encaminar a Aristóteles a la Iglesia Católica, fue Santo Tomás de Aquino, en la edad media, en el siglo XIII, en que cristianizara a Aristóteles, y, los gringos go home copiaran a Santo Tomás, y, asina lo hiciera, el presidente de los EEUU de Norteamérica, George W Bush, en el siglo XXI, lo adoptara y lo capitalizara, tomando a la Lógica de Aristóteles por el Principio del tercio excluso como el emblema del imperialismo capitalista neoliberal, y, puesto de manifiesto el día 11/09/2001, el día de la Virgen de Coromoto de Venezuela, con el derrumbe de las Torres Gemelas Neoyorquinas, con el nefando nefasto repugnante discurso sobre las ruinas del Word Trade Center, y, sobre ellas, fuera cuando el presidente de los EEUU de Norteamérica, George W Bush, dijera lo que dijo: «¡O estás conmigo o estás con mi enemigo!» Y, esto condujo al surgimiento contradictorio del Derecho Usual Ordinario Romano y el Derecho Inusual Extraordinario Norteamericano, y, rempujara a otra pirámide de Kelsen, y, hoy háblase de pareadas pirámides paradójicas kelsenianas del Derecho Usual Ordinario Romano y el Derecho Inusual extraordinario Norteamericano. Y como tiénese dicho del fraterno diputado copeyano, José Pineda, Premio Noble de Literatura Campestre, que asina decíalo: ¡Dios mío la conjunción «J» es pa’ no estar jodío! ¡Coño! Agora ahora hogaño, se ha de hacer notar que entre el Derecho Usual Ordinario Romano y el Derecho Inusual Extraordinario Norteamericano, ha de estar la conjunción «J». ¡La conjunción «J» es pa’ no estar jodío Dios mío!, porque es la conjunción que ha de estar entre la conjunción «O» y la conjunción «Y», porque es la conjunción que ha de estar entre la exclusión y la inclusión, porque es la conjunción que ha de estar entre las contradicciones, entre las oposiciones, entre las repugnancias. Porque es la conjunción que ha de estar en y ha de ser la sombría conjunción «J» de la armonía, de lo abismal, de lo abisal, de las abstracciones, de las aclaraciones, de los acuerdos, de los aislamientos, de lo andresbelloiano, de los análisis, de lo antológico de las mil y una noche, de lo antoniomachadoiano, del aprender, del aprehender, de las apreciaciones, de las atenciones, del aquí y del ahora, del arma literaria dialéctica defensiva ofensiva táctica estratégica cervantina quijotesca, del avisado presente ejemplar, de lo aristotélico, de lo axiológico. ¡Dios mío la conjunción «J» es pa’ no estar jodío! ¡Coño! Porque es la conjunción que ha de estar en y ha de ser la sombría conjunción «J» de lo bernoulliiano, de lo becqueriano, de lo bertrandrusselliano, de lo biunívoco, de lo bohriano, de lo borgesiano, de la borrosidad, de lo budaiano. ¡Dios mío la conjunción «J» es pa’ no estar jodío! ¡Coño! Porque es la conjunción que ha de estar en y ha de ser la sombría conjunción «J» de lo caliginoso, de lo cesarvallejoiano, lo cervantino, de la complementariedad, de las conceptualidades, de la conciliación, de lo conclusivo, de la concordia, del conocimiento, de la continuidad, de la correlación, de la conjugación de la conjunción, de las consideraciones, del consentimiento, del compromiso, de la concertación, de lo concordado, de lo contorneado, de la concupiscencia, de lo cadencioso, de lo consuetudinario, de lo cortazariano, de la costumbre, de la correspondencia, del cuartel convite cívico mílite. ¡Dios mío la conjunción «J» es pa’ no estar jodío! ¡Coño! Porque es la conjunción que ha de estar en y ha de ser la sombría conjunción «J» de lo dinámico, de la dialéctica, de lo difuso, de lo dialógico, de lo diplomático, de lo diabético, de lo difuminado, de la difuminación continua espectral, de las definiciones, de lo de Dios. ¡Dios mío la conjunción «J» es pa’ no estar jodío! ¡Coño! Porque es la conjunción que ha de estar en y ha de ser la sombría conjunción «J» de lo ecléctico, de lo eclesiástico, de lo estético contradictorio profundo, de lo ético contradictorio profundo, de lo espiritual contradictorio profundo, del entendimiento contradictorio profundo, de lo einsteiniano, de lo eclesiástico, del equilibrio, de las estimaciones, de los estudios, de lo ezrapoundiano, de las explicaciones. ¡Dios mío la conjunción «J» es pa’ no estar jodío! ¡Coño! Porque es la conjunción que ha de estar en y ha de ser la sombría conjunción «J» de la filosofía contradictoria maleoiana profunda, de lo fronterizo. ¡Dios mío la conjunción «J» es pa’ no estar jodío! ¡Coño! Porque es la conjunción que ha de estar en y ha de ser la sombría conjunción «J» de lo garcialorcaiano, de lo georgebushiano y las Torres Gemelas Neoyorquinas, del golpe feroz cesarvallejoiano, de la grisura. ¡Dios mío la conjunción «J» es pa’ no estar jodío! ¡Coño! Porque es la conjunción que ha de estar en y ha de ser la sombría conjunción «J» de lo hamletiano, de lo heisenbergiano, de lo heraclitoiano, de lo homérico, del hoy es siempre todavía. ¡Dios mío la conjunción «J» es pa’ no estar jodío! ¡Coño! Porque es la conjunción que ha de estar en y ha de ser la sombría conjunción «J» de las identificaciones, de las interpretaciones, de la ironía quijotesca cervantina. ¡Dios mío la conjunción «J» es pa’ no estar jodío! ¡Coño! Porque es la conjunción que ha de estar en y ha de ser la sombría conjunción «J» de lo kelseniano, de lo kiplingiano, de lo koskoiano, de un kilo de plomo y un kilo de pluma. ¡Dios mío la conjunción «J» es pa’ no estar jodío! ¡Coño! Porque es la conjunción que ha de estar en y ha de ser la sombría conjunción «J» de lo leibniziano, de lo laoziiano, del límite, de la lingüística, de lo límbico, de la lucha sostenida contradictoria, de lo ludovicosilvaiano, de lo luisalbertomachadoiano. ¡Dios mío la conjunción «J» es pa’ no estar jodío! ¡Coño! Porque es la conjunción que ha de estar en y ha de ser la sombría conjunción «J» del medio contradictorio maleoiano profundo, de lo maleoiano de Maleo 2001, del mejor resultado esperado, de la mejor resolutiva deseada. ¡Dios mío la conjunción «J» es pa’ no estar jodío! ¡Coño! Porque es la conjunción que ha de estar en y ha de ser la sombría conjunción «J» de lo nerudaiano, de lo newtoniano. ¡Dios mío la conjunción «J» es pa’ no estar jodío! ¡Coño! Porque es la conjunción que ha de estar en y ha de ser la sombría conjunción «J» de la optimalidad ortogonal pitagórica. ¡Dios mío la conjunción «J» es pa’ no estar jodío! ¡Coño! Porque es la conjunción que ha de estar en y ha de ser la sombría conjunción «J» del padre nuestro de cada día, de lo pascaliano, de la penumbra, de la percepción, de la perogrullada primera vez de Perogrullo, de lo pascaliano, de lo picassoiano, de lo pitagórico, de lo platoniano, de lo predicativo, de la profundidad, de las promulgaciones, del punto crucial decisivo inflexivo topológico borroso. ¡Dios mío la conjunción «J» es pa’ no estar jodío! ¡Coño! Porque es la conjunción que ha de estar en y ha de ser la sombría conjunción «J» de lo quevedoiano, de lo quijotesco, de lo ramossucreiano. ¡Dios mío la conjunción «J» es pa’ no estar jodío! ¡Coño! Porque es la conjunción que ha de estar en y ha de ser la sombría conjunción «J» del razonamiento, de la reciprocidad, de las reflexiones, de la resolutiva optimalidad pretendida, de los reconocimientos, de los romanos, de lo rubendarioiano. ¡Dios mío la conjunción «J» es pa’ no estar jodío! ¡Coño! Porque es la conjunción que ha de estar en y ha de ser la sombría conjunción «J» de lo sanpabloiano, de la simultaneidad, de lo saussureiano, de lo shakespeareiano, del significado de todas las palabras, de lo sincrético, de la síntesis intelectual esencial hegeliana marxista, de lo socrático, de lo sombrío, de la sombría penumbra whitmaniana, del somos Edipo borgesiano, de lo suntzuiano. ¡Dios mío la conjunción «J» es pa’ no estar jodío! ¡Coño! Porque es la conjunción que ha de estar en y ha de ser la sombría conjunción «J» de lo taoiano. ¡Dios mío la conjunción «J» es pa’ no estar jodío! ¡Coño! Porque es la conjunción que ha de estar en y ha de ser la sombría conjunción «J» de lo unamunoiano, de la unidad de contrarios, de la unión. ¡Dios mío la conjunción «J» es pa’ no estar jodío! ¡Coño! Porque es la conjunción que ha de estar en y ha de ser la sombría conjunción «J» de todos los valores jerarquizados, de todos los valores polarizados, de las valorizaciones, de lo vedaiano, del verbo, del Verbo. ¡Dios mío la conjunción «J» es pa’ no estar jodío! ¡Coño! Porque es la conjunción que ha de estar en y ha de ser la sombría conjunción «J» de lo whitmaniano. ¡Dios mío la conjunción «J» es pa’ no estar jodío! ¡Coño! Porque es la conjunción que ha de estar en y ha de ser la sombría conjunción «J» del yin yang, y, tantas otras expresiones similaricadentes tautológicas repetitivas paradigmáticas platónicas en la ciudad desnuda contradictoria borrosa en donde hay mas y más de ocho millones de casos correlativos límite contradictorios caliginosos de la forma ser y no ser de Maleo 2001 de equilibrio dinámico dialéctico difuso diplomático diabético en el contradictorio medio maleoiano profundo en la perogrullada primera vez de Perogrullo y, lo que trae a colación indicando e induciendo a pensar que ha de haber igual cantidad cifrada de imaginarias y de inimaginarias, sombrías conjunciones «J» de la armonía por encima de echo millones. ¡Dios mío la conjunción «J» es pa’ no estar jodío! ¡Coño!

Si ¡Dios mío la conjunción «J» es pa’ no estar jodío! ¡Coño!, y, porque y es una conjunción para la armonía, de arma literaria dialéctica defensiva ofensiva táctica estratégica cervantina quijotesca, porque es la conjunción que ha de estar en y ha de ser la sombría conjunción «J» de la borrosidad, porque es la conjunción que ha de estar en y ha de ser la sombría conjunción «J» de la dialógica, porque es la conjunción que ha de estar en y ha de ser la sombría conjunción «J» de lo ecléctico, de lo eclesiástico, de lo estético contradictorio profundo, de lo ético contradictorio profundo, de lo espiritual contradictorio profundo. Entonces sea dicho que ¡Dios mío la conjunción «J» es pa’ no estar jodío! ¡Coño!, la conjunción «J» es contenido que contiene el continente de la filosofía de las cuatro «E» de Maleo 2001, la filosofía del entendimiento y a estética ética espiritual. Ergo vero sea dicho que la teoría inédita novedosa armónica cojedeña (TINACO) de Maleo 2001 es continente de continentes que contiene a todos los contenidos de la conjunción «J» de la articulación y de la armonía. ¡Dios mío la conjunción «J» es pa’ no estar jodío! ¡Coño!

