Dionisia, una comerciante del Coraca, ve su sueño cumplido tras 15 años

La vida de comerciante de Dionisia Tito, de 68 años, dio un giro ayer porque después de 30 años tiene un puesto fijo en el nuevo mercado Coraca, en la zona oeste, y puso fin a la venta en la calle. Contó que el día en que le entregaron su puesto no pudo dormir, porque nunca pensó que viviría para ver hecho realidad el nuevo mercado, ubicado en la avenida Beijing casi Ustáriz, en el D-4. «Es un sueño. Anoche cuando me han entregado no he podido dormir, porque no me lo creo. No pensé que iba a seguir viviendo y voy a vender, mis caseras ya me han felicitado. De alegría he llorado, porque tanto he sufrido, soy la única de pollera», expresó. Dionisia comenzó a vender hace 30 años de forma ambulante carne de pollo. Entonces recorría las calles, pero luego llegó al Coraca invitada por el dirigente Víctor Estrada y luego de unos 10 años tuvo que salir otra vez a la calle por la construcción del mercado. «En la calle estuve 13 años. El sol nos daba, la chorrera el agua cuando llovía. Si dejabas una bolsa, ya no había, se la llevaba el ladrón, hasta las bicis de las caseras se llevaban», recordó. Al igual que Dionisia, ayer, 180 comerciantes recibieron sus puestos en la inauguración de la obra que demandó una inversión de 12 millones de bolivianos del municipio. El alcalde Manfred Reyes Villa les dijo que a las comerciantes en la inauguración que el «mercadito Coraca», ahora, es el «mercadote Coraca». «Es una infraestructura hermosa que no sólo va a beneficiar a los que venden, sino a la gente que viene a comprar y que compre en excelentes condiciones», declaró. La obra comprende el refuerzo de la estructura, la construcción, refacción y refuncionalización para 185 puestos, además de baterías de baño, área administrativa, guardería, centro de monitoreo para las cámaras y estacionamiento. «Lamentablemente, este mercado ha sido paralizado muchos años por motivos de corrupción y ojalá que la Fiscalía le haga seguimiento», denunció el Alcalde. El mercado cuenta con un área de parqueos y está organizado por sectores como alimentos, ropa, costura, comedor, carnes, verduras, abarrotes, artefactos electrónicos, periódicos, revistas y otros. La dirigente del mercado, Verónica Pozo, dijo: «Llegó el día que tanto estábamos esperando, porque durante estos años luchamos para que este proyecto sea una realidad».

Se inició como obra Evo Cumple La obra se inició con el programa «Bolivia Cambia, Evo Cumple», en 2007, pero se paralizó en 2010.

En 2020, el alcalde Manfred Reyes Villa hizo gestiones ante la Embajada de Venezuela que inicialmente dio los recursos mediante «Evo Cumple» y obtuvo el permiso para terminar e invirtió 12 millones bolivianos.

La dirigente de los comerciantes del nuevo mercado Coraca, Verónica Pozo, contó que estos 15 años soportaron una serie de incomodidades por los problemas en la construcción de la obra. «El Alcalde ha sido la única persona que se ha preocupado por concluir esta obra», declaró.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

