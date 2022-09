Diogo Ribeiro ganha segunda medalha de ouro no mundial de juniores de natação

Entornointeligente.com /

O português Diogo Ribeiro conquistou esta sexta-feira a segunda medalha de ouro no mundial de juniores de natação, em Lima, Peru.

Depois da medalha de ouro na prova de 100 metros mariposa, o jovem português venceu também a final de 50 metros livres, com a marca de 21,92, à frente do cipriota Nicolas Antoniou (22,51) e do croata Gere Hribar (22,55).

Pouco antes, o nadador português assegurou presença em nova final, a de 50 metros mariposa, ao garantir o terceiro melhor tempo das meias-finais (23,94).

LINK ORIGINAL: Publico

