Diogo Jota se queda en Liverpool

El jugador portugués Diogo Jota se quedará en Liverpool, el portugués firmó un nuevo contrato a largo plazo con el club inglés.

Equipo al que se unió desde el Wolverhampton Wanderers en septiembre de 2020, informó el club en sus redes sociales.

We are delighted to announce that @DiogoJota18 has signed a new long-term contract with the Reds 🇵🇹

Según un comunicado del Liverpool, Jota se adaptó al equipo entrenado por Jürgen Klopp y marcó en su primera aparición con los «reds» en un partido frente al Arsenal.

Durante su primera temporada con el Liverpool, continuó su racha goleadora, incluido un triplete ante el Atalanta BC en la Liga de Campeones, añadió el club.

A su vez Jota dijo sentirse orgulloso de su pertenencia al club después de firmar su nuevo contrato.

Diogo Jota, de 25 años de edad, se recupera actualmente de una lesión en un tendón que le ha impedido participar en partidos de cara a la nueva temporada.

