Henry Cavill sufre un accidente en set de The Witcher

Entornointeligente.com /

Foto: Cortesía La 2ª temporada de The Witcher está actualmente en filmación en Reino Unido. Eso sí, el rodaje continúa sin Henry Cavill, quien se está recuperando de una lesión leve en el músculo de la pierna sufrida mientras grababa una escena como Geralt de Rivia. Según informa The Sun, el actor se lesionó la pierna mientras filmaba una secuencia con un arnés a 6 metros de altura. Se espera que Cavill se reincorpore pronto a la producción, que actualmente continúa adelante, pero está previsto que haga un descanso a finales de mes coincidiendo con las vacaciones de navidad. La producción de la 2ª temporada de The Witcher ya se ha detenido dos veces. La primera en marzo, cuando el actor Kristofer Hivju informó que se había contagiado de coronavirus. Ese parón se prolongó hasta agosto, como el resto de filmaciones de Reino Unido. Más tarde, en noviembre, el equipo volvió a parar el rodaje tras confirmarse varios casos de COVID-19. Por el momento, son pocos los detalles que se conocen de la 2ª temporada de The Witcher, salvo que su trama será lineal, a diferencia de los continuos saltos temporales e historias cruzadas de los primeros capítulos. Del mismo modo, y debido a los retrasos, Netflix aún no ha anunciado una fecha de estreno para la próxima tanda de episodios.

Entornointeligente.com