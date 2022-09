Dinheiro, selos e hino nacional mudam com a ascensão de Carlos III

Entornointeligente.com /

A morte de Isabel II vai obrigar a mudanças em muitos aspetos do quotidiano no Reino Unido, uma vez que, com a ascensão ao trono de Carlos III, haverá alterações no hino nacional, moedas e notas, selos e passaportes.

Isabel II, que esta quinta-feira morreu aos 96 anos, após 70 anos no trono, foi a Rainha britânica com maior longevidade e também com o mais longo reinado.

DINHEIRO E SELOS O rosto do novo Rei Carlos III vai começar a surgir nas moedas e nas notas no Reino Unido e em outros países do mundo, substituindo o perfil da Rainha Isabel II.

Subscrever A efígie de Carlos III também aparecerá em várias outras moedas usadas no Canadá, Austrália, Nova Zelândia e nalguns países das Caraíbas.

O mesmo acontecerá nas ilhas do Canal de Jersey, Guernsey, na ilha de Man, bem como em Gibraltar, Santa Helena e nas Malvinas (Falkland, para os ingleses), ilhas e territórios controlados pela Coroa Britânica.

Em 1936, durante o reinado do Rei Eduardo VIII, que durou 326 dias, as moedas foram cunhadas, mas o monarca abdicou antes de entrarem em circulação.

O rosto de Isabel II também aparece nos selos enquanto as letras ‘EIIR’, acrónimo de Elizabeth II Regina, são afixadas nas caixas de correio, o que irá também ser alterado, o mesmo sucedendo com as insígnias dos capacetes da polícia britânica.

HINO NACIONAL E PASSAPORTES O hino nacional britânico vai passar a intitular-se «God Save The King», versão masculina das palavras (passa de «Queen» – rainha – para «King» – rei).

Um hábito que, sem dúvida, será difícil mudar para os britânicos, que cantam «God Save the Queen» desde 1952. É também um dos dois hinos nacionais da Nova Zelândia, o hino real na Austrália e no Canadá, que também têm o seu próprio hino.

Por outro lado, o texto na capa interna dos passaportes do Reino Unido, emitido em nome da coroa, precisará ser atualizado, assim como o texto semelhante que aparece nos passaportes australianos, canadianos e neozelandeses.

Sempre que houver uma saudação durante as reuniões oficiais em que se é obrigado a levantar o copo terá agora de dizer-se «Rei» em vez de «Rainha».

Nas Ilhas do Canal, a fórmula não oficial «A Rainha, Nosso Duque», pronunciada em francês, «La Reine, Notre Duc», passará, também na língua gaulesa, a ser saudada como «Le Roi, Notre Duc».

POLÍTICA E DIREITOS Os nomes do Governo de Sua Majestade («Her Majesty»), como os utilizados no Tesouro e na Alfândega, serão alterados para versão masculina «His Majesty».

Mudará também para «O Discurso do Rei» e não o da Rainha a intervenção que apresenta no Parlamento o programa do Governo, a abrir a sessão parlamentar.

A Guarda da Rainha, imortalizada pelos turistas em frente ao Palácio de Buckingham, em Londres, também mudará de nome.

A polícia deixará de usar as penas da rainha, mas as do rei e os advogados conselheiros passarão do ‘status’ de «QC» («Conselho da Rainha») para o de «KC» («Conselho do Rei»).

Os prisioneiros deixarão de ser detidos em nome de «Her Majesty», alterando-se a designação para «His Majesty».

No Exército, os novos recrutas deixarão de receber o «xelim da Rainha», ao alistarem-se, como indica o protocolo. Deixarão, assim, de se submeter aos regulamentos da Rainha.

O nome do «Her Majesty’s Theatre», no distrito dos teatros do West End, em Londres, onde «O Fantasma da Ópera» é apresentado desde 1986, também será alterado para a versão masculina.

E aqueles que aspiram a falar inglês com o sotaque mais chique possível, «o inglês da Rainha», terão agora de se esforçar para falar como Carlos III: «o inglês do Rei».

