Dinamizar la Economía y las Zonas Económicas Especiales

Y de verdad creemos que estamos preparados como sí lo estaba china cuando las aplicó

Vale Aclarar algunos aspectos.

Hace unos días a través de la emisora radial YVKE Mundial Mérida, escuché el programa «De muy buena fuente» conducido por el periodista Jhonn Guerrero, quien entrevistó al reconocido Economista Andrés Cisneros. Anoté algunas ideas, para mí aclaradoras, sobre la Ley Orgánica de las Zonas Económicas Especiales y su aplicación:

– El planteamiento como figura ya existía desde 2014.

– El año pasado 2021, se presentó un anteproyecto.

-La Ley no incluye, lo relacionado a espacios recreacionales como los Casinos, ni la flexibilización de la Ley del Trabajo asociado a beneficios ya ganados.

– La Ley contempla cinco áreas de desarrollo, entre ellas, la financieras, la agroindustrial y la tecnológica.

– Mérida pondría tener las cinco áreas de desarrollo.

– La Ley prevé la participación de los Consejos Comunales, siempre y cuando hagan vida en la poligonal donde esté ubicada la Zona Económica Especial; si es así, la comunidad es beneficiada, se le hará más fácil su participación, en la zona existirán taquillas.

También dijo:

– Ha sido muy difícil, llegar a la situación de 2012 (año promedio) del 2012 al 2019 ha sido muy crítico, debido a las circunstancias políticas. En 2019 llegamos a vender «cero» en petróleo y éste representa el 80 % de ingreso presupuestario en Venezuela.

-El gran empleador es el Estado venezolano. En educación, salud, son los grandes empleadores.

Ok! Esta legalización de lo que ya en parte existía como figura, tal como lo dijo el Econ. Cisneros; parece que coincide con el muy sonado crecimiento económico que ostenta actualmente y ostentará el país a finales de este año, según las proyecciones de la CEPAL; https://www.cepal.org/sites/default/files/pr/files/tabla_prensa_pib_nuevasproyecciones-2022_27abril-esp.pdf .

Cepal: Venezuela liderará crecimiento económico en Suramérica en 2022

«La economía venezolana destaca como la que más crecerá entre los diez países de Suramérica, en medio de un clima de incertidumbre e inestabilidad mundial generado por el conflicto bélico en Europa, de acuerdo con estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Todas las economías latinoamericanas y caribeñas enfrentan una coyuntura compleja en 2022, debido a la confrontación militar entre Rusia y Ucrania, lo cual ha obligado a los organismos económicos multilaterales a revisar sus proyecciones para el año en curso.» (…) https://observatorio.gob.ve/cepal-venezuela-liderara-crecimiento-economico-en-suramerica-en-2022/

Lo anterior me suena muy bien! Quizás el inicio de las Zonas Económicas Especiales ayudará a incrementar ese crecimiento proyectado por la CEPAL.

En otra ocasión reciente, escuché al señor Ramón Lobo, él dijo «Cada país toma sus propias decisiones de acuerdo a sus particularidades» hizo referencia a la experiencia positiva de China con la aplicación de las Zonas Económicas Especiales.

Ahora! esto es lo que no me suena bien.

Y no me suena bien porque nosotros no somos como los chinos, ni en su gobierno, ni en sus normas, ni en su cultura. No somos los Chinos! Nos faltan muchas vidas para serlo! Ellos tienen particularidades que los llevaron al éxito en muy poco tiempo. Nosotros no tenemos esas particularidades! tenemos otras que en nada nos ha ayudado, por ejemplo, la falta de constancia y continuidad en los proyectos, comenzamos un proyecto, sin explicaciones se deja enfriar, se inicia otro, así pasan los años y se observa falta de seguimiento y evaluación, debilidades que arrastramos desde siempre. Si lo dudamos cotejemos los proyectos presentados por Chávez. Casi todo es como un evento, acciones que duran un tiempo y sin continuidad, desaparecen y ya no se habla más de ellas.

Estas particularidades nuestras, no superadas, a mi modo de ver, constituyen la principal amenaza al éxito en el control de las actividades que en las Zonas Económicas Especiales se desarrolle y a sus efectos positivos, en el ambiente, la relación laboral y en el cumplimiento de los compromisos con el país.

A eso le temo y me pregunto: En qué hemos cambiado que nos haga pensar que esta vez sí? Qué hemos hecho ahora, que no habíamos hecho, para usar la referencia de China como ejemplo? Ni con China, ni con Cuba, ni con Bolivia en estos momentos, podemos referenciarnos.

Mejor utilicemos la autoreferencia y nos confrontamos con nosotros mismos y nuestra forma de hacer las cosas.

