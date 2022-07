Dinamarca primero en ratificar ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN

Entornointeligente.com /

BERLÍN.- Dinamarca ratificó hoy la solicitud de Suecia y de Finlandia para acceder a la OTAN, convirtiéndose en el primero de los 30 países miembros de la alianza en dar el paso.

El ministro de Exteriores danés, Jeppe Kofod, anunció en su cuenta de Twitter que Copenhague ha completado el proceso y manifestó la esperanza de que el resto de aliados haga lo propio con rapidez.

Según un comunicado del Ministerio danés de Exteriores, previamente hoy Dinamarca, junto con los demás países miembros, había firmado oficialmente el protocolo de adhesión en la sede de la OTAN en Bruselas.

«Estoy orgulloso de que Dinamarca haya alcanzado tan velozmente el objetivo de dar la bienvenida a Suecia y Finlandia a la OTAN,» declaró Kofod de acuerdo con el comunicado.

El ministro precisó que esto sólo ha sido posible gracias a la «gran flexibilidad» de todas las fuerzas políticas representadas en el parlamento danés a lo largo de todo el proceso.

Ello «da testimonio de los profundos lazos de solidaridad entre Dinamarca y nuestros amigos nórdicos,» remachó Kofod.

Suecia y Finlandia solicitaron el ingreso en la OTAN el pasado 18 de mayo, con lo que pusieron fin a su tradicional política de no alineamiento con motivo de la guerra de Ucrania.

Los líderes de la OTAN acordaron la semana pasada en la cumbre de Madrid dar inicio al proceso de admisión, después de que los dos países nórdicos llegasen a un acuerdo con Turquía, que había vetado el acceso.

Finlandia y Suecia, que cuentan provisionalmente con el estatus de países observadores, sólo se convertirán en miembros de pleno derecho después de que los 30 miembros ratifiquen los protocolos de acceso.

Para ello, tras haber finalizado el pertinente trámite parlamentario, deberán hacer llegar sus cartas de aprobación al Departamento de Estado estadounidense, el depositario designado por el tratado de la alianza.

Noruega, Islandia y los países bálticos han anunciado su intención de ratificar la ampliación en los próximos días y está previsto que el parlamento alemán haga lo propio este viernes antes de iniciarse el receso veraniego.

