Diálogos en cero: negociaciones entre Gobierno e indígenas en Cauca permanecen suspendidas

La razón básicamente es porque aún no se ha podido llegar a un acuerdo. Cada una de las partes siguen firmes y se sostienen en sus posiciones. Edward Dagua, consejero de ACIN y el CRIC, resalta que la suspensión de los diálogos entre el Gobierno y la minga indígena del suroccidente colombiano se dio por decisión de la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez y no de las comunidades. El nativo sostiene que este lunes esperan adelantar algunos pendientes de las conversaciones y, asimismo, afirma que son conscientes de las graves afectaciones sociales y económicas que ha generado el cierre de la vía Panamericana. " Somos conscientes, pero también es una responsabilidad del Gobierno , que debe solucionar las peticiones que se están haciendo. En este momento, el presidente no ha respondido por eso siguen las vías siguen bloqueadas , porque es un derecho y estamos exigiendo lo que el Gobierno debe manifestar a esta minga del suroccidente", asegura Dagua. Hay tensión en la vereda Monterilla de Caldono, donde se concentran los indígenas. En la noche del domingo se escucharon sobrevuelos de helicópteros lanzando panfletos solicitando desbloquear la vía. Sin embargo, también hay mensajes en lengua nasa que invitan a la protesta.

