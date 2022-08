Diálogos de Wall Street

Entornointeligente.com /

Gordon Gekko: Mientras las malas noticias sean buenas noticias puede llegar bastante lejos.

Informate más Wall Street rebotó por expectativa de menores subas de tasas P.: Si el Nasdaq rebota 20% desde sus mínimos, como ya hizo, ¿es un nuevo mercado bull?

G.G.: Para el Nasdaq, sí. Es la convención. No, para la Bolsa en su conjunto. El Nasdaq es muy más volátil, y la señal significa menos que lo que parece. Todavía el entorno es muy hostil como para cantar victoria.

P.: Pero no lo suficiente para frenar los ímpetus. El S&P 500 recuperó la mitad de su caída desde los máximos del 4 de enero. El avance de la Bolsa es compacto. El Russell 2000, la canasta de small caps, superó la media de 200 ruedas. ¿Cómo se atreven a navegar estas aguas -la Fed subió las tasas 150 puntos base en junio y julio- en una balsa de madera?

G.G. : Esta no es la Armada Invencible. Pero tiene a su favor la convicción de haber visto lo peor del aumento de las tasas largas de interés. Y en el arranque del rally, la posición técnica ayudó mucho. Recuerde la encuesta de managers de cartera de BoFA: récords de pesimismo y de efectivo en cartera; una exposición accionaria bajísima, en los niveles posteriores a la caída de Lehman Brothers. No existe una posición larga apalancada, los hedge funds están cortos en el equity. Por supuesto, en otro momento, aun así, la Fed hubiera hecho zozobrar todo.

P.: «Esta vez es diferente», como se suele decir.

G.G.: Júzguelo usted mismo. La tasa de fed funds está en el mismo umbral -2,50%- en que se normalizó la política monetaria posLehman. La tasa cero se abandonó en diciembre de 2015, y el fin de la suba se produjo tres años después. ¿Se acuerda? Para Año Nuevo, Powell tuvo que correr con la bandera blanca para evitar el derrumbe de los mercados.

P.: Entre el cierre parcial del gobierno de Trump («shutdown) y el aumento de tasas de diciembre de 2018, la caída de Wall Street orilló el 20%.

G.G. : Zafamos del mercado bear gracias a la idea del «put» de la Fed. Compare con la actualidad. La misma suba de tasas que se hizo en tres años ahora se replicó en cuatro meses. Nunca, desde Volcker en los ‘80, el banco central fue tan drástico. ¿Y cuál es el drama hoy? ¿Un «boom» del Nasdaq y del Russell 2000? Es increíble. Y se sabe que la Fed no terminó. Todavía la inflación CPI merodea 8,5% y la meta es la misma que antes, 2%. Pero, los activos de riesgo de larga duración confían en que no veremos tasas de 10 años superiores a 3,5%. Es notable. Esta vez sí es diferente. Cuando Volcker nos corría en los ‘80 créame que no había ninguna efervescencia.

P.: ¿Cómo se explica? ¿Volcker no tenía nada de credibilidad y Powell, sí? ¿No era exactamente lo contrario?

G.G.: Volcker puso los cimientos de un régimen inflacionario creíble, lo construyó donde lo que existía era el descontrol. Powell lo heredó, con un recorrido probado de baja inflación. Y a pesar de que la inflación resucitó con la fiereza de antaño la expectativa es que volverá al corral de 2%. De ahí, la bonanza de los bonos del Tesoro. Pese a que la Fed ya no compra bonos, y comenzó a reducir su cartera. Sobre esa plataforma de credibilidad heredada se monta la recuperación de la Bolsa.

P.: Se descuenta que la inflación volverá a ser de 2%. Ok. Pero también que la transición no será traumática. Rige la idea del aterrizaje suave. ¿No es una visión demasiado rosada de la realidad por venir?

G.G.: Volcker necesitó dos recesiones bruscas para sellar su tarea. ¿Logrará Powell domar a la bestia de la inflación con una sola, y además suave? Hasta ahora es un parto sin dolor. Pero la inflación no bajó todavía. Las ganancias del S&P500 aumentan 6,7% interanual en el trimestre. Las compañías de energía ganaron 299% más. El resto comienza a mostrar un retroceso de su rentabilidad: se redujo 3,7%. El rally, ¿escala porque las ganancias son mejores que lo que se esperaba? No es así ni lo será en forma inminente. Sube porque la Bolsa es tolerante con los balances que fallan por poco, sube porque aumentan de nuevo los múltiplos de precio /ganancias. Si a la Fed le lleva mucho tiempo y trabajo devolver a la inflación a su sitio, ahí es donde debería chirriar el rally y encontrar la horma de su zapato. Mientras tanto, el examen del trimestre está aprobado. La suba de tasas de la Fed no asusta a nadie, la recesión es tema de discusión no zanjado, y la desaceleración de la inflación es un aliciente que no podía ser más oportuno.

