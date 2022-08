Diálogos con ELN serían un engaño: Comisionado de Paz

Entornointeligente.com /

Desde Medellín, el alto Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo , rechazó cualquier tipo de negociaciones políticas del Estado con el ELN, tras el viaje de d elegados del gobierno del presidente electo Gustavo Petro a Cuba , para adelantar diálogos con integrantes del grupo guerrillero.

El funcionario se mostró en contra de dicho encuentro porque aseguró que el grupo guerrillero «ya no es una organización con un fin político, sino de cartel del narcotráfico».

Entre tanto, insistió que una negociación con el ELN sería un engaño para los colombianos. Además, destacó que no se puede hablar de sometimientos masivos, por lo que el camino con esta guerrilla puede ser largo.

«Se le ha dicho a la opinión pública que esa paz total será rápida, como si eso fuera rápida. Quienes dicen que va a ser rápida y dinámica, da más a entender que no conocen por dentro los grupos armados organizados», sostuvo.

Por otra parte, el comisionado Restrepo aseguró que este martes acudirá a la Comisión Segunda del Senado, donde expondrá la documentación de la ley, que sustentan la inconveniencia que para él tiene el posible inicio de diálogos con el ELN.

«El acto legislativo 02 del 2019, que está en la Constitución, estipula que no existe conexidad entre el delito político y el delito del narcotráfico, por ende nos ratificamos en que no corresponde ni es debido hacer negociaciones políticas entre los grupos armados organizados y el Estado. Eso no se puede permitir porque sería un engaño» , destacó.

Finalmente, el alto Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo, dijo que entre las pruebas que presentará hay detalles sobre la ubicación de cultivos ilícitos y las rutas del narcotráfico del grupo guerrillero.

