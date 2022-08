Diálogo sigue siendo la salida más probable a la debacle política venezolana, pese a falta de avances

Entornointeligente.com /

No son estos los mejores momentos para hablar de diálogo en Venezuela. Ni siquiera pareciera que hay sintonía entre los negociadores del gobierno y de la oposición. Mientras que Gerardo Blyde, cabeza de la delegación disidente, asegura que es muy probable un pronto regreso a la mesa, su par oficialista, Jorge Rodríguez, lo condiciona a al devolución de un avión de Conviasa retenido en Argentina y solicitado por Estados Unidos.

Pero incluso si se reanudaran las conversaciones en México, interrumpidas desde octubre, a duras penas se puede esperar que el resultado sea uno de reformas políticas trascendentales. La oposición, parte interesada en los grandes cambios, acudiría con pocos elementos para presionar por ellos.

Y sin embargo, el diálogo es un elemento ineludible o casi ineludible en la política venezolana, bien sea en un corto o largo plazo. Porque la oposición no cuenta con el poder para apartar al chavismo por la fuerza y emprender una transición por cuenta propia, sin negociar nada. Por ello, lo más probable es que el cambio político en Venezuela, de haberlo, se concrete de forma pactada con el chavismo.

Esta es una realidad difícil de aceptar para muchos venezolanos. Sobre todo por razones de justicia, de cara a la corrupción y las violaciones de DD.HH. acontecidas en Venezuela desde 1999. Pero la política es el ejercicio del poder para el orden social. «Poder» que debe entenderse como sustantivo y también como verbo. Si no se tiene el poder para acometer algo, pues no se puede hacer y no se hará. Además, como planteó el pensador italiano Nicolás Maquiavelo en el siglo XVI, la política tiene una suerte de ética especial, que a veces exige sacrificios a la moral convencional si es necesario para el bien común.

De todas formas, la hipótesis de una salida no negociada nunca tuvo mucha acogida fuera de Venezuela. Acaso su cultor extranjero más destacado fue el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. Por eso generó tanto revuelo un artículo de opinión reciente de su autoría, en el cual reconoció que una cohabitación con el chavismo, y específicamente con Nicolás Maduro, sería inevitable. Esa cohabitación, dijo, no estuvo planteada en procesos de diálogo anteriores.

En rigor, la oposición sí le planteó al chavismo mecanismos de poder compartido temporalmente. Pero su interlocutor las ha rechazado porque sigue viendo preferible ejercer el poder de manera hegemónica y por tiempo indefinido. Puede, eso sí, que la oposición y sus aliados internacionales erraran al creer que podían zanjar el asunto con un esquema de cohabitación que excluyera a Maduro pero incluyera a otros elementos prominentes del oficialismo. Después de todo, el gobierno de Estados Unidos, principal aliado internacional de la oposición, puso la renuncia de Maduro como punto de honor para darle el visto bueno a una transición en Venezuela y retirar las sanciones.

El principal reto de la oposición en este momento es cambiar las condiciones y dar incentivos al chavismo para que negocie en serio. Hacer que vea inviable mantener su hegemonía. Para ello, las sanciones han demostrado que no bastan. Tendría que haber al mismo tiempo alguna presión interna. La pregunta clave es si la dirigencia disidente podrá ejercerla.

