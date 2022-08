Diálogo exclusivo con Sergio Trujillo, el coreógrafo caleño nominado a los Emmy

Entornointeligente.com /

El baile a través de la historia ha sido una de las fuentes de comunicación de los seres vivos, se ha utilizado para alabar al sol, para pedir una buena cosecha, como cortejo entre especies, e incluso, como forma de vida. Este último es el caso del coreógrafo caleño Sergio Trujillo, nominado a los Emmy Awards 2022, en la categoría ‘Outstanding Choreography For Variety Or Reality Programming’ (Mejor coreografía para programa de televisión), por su trabajo en ‘Annie Live’ (Annie Vive).

«Este es un musical que tiene diferentes oportunidades para la coreografía, la escenografía y se presta para desarrollar el arte. Pero, lo más importante para mí es descubrir una forma de crear algo nuevo en la trama, con la base de lo clásico, y contar la historia por medio del baile», cuenta Sergio.

La obra fue transmitida en 2021 por la cadena de televisión NBC, y es un especial musical inspirado en el popular cómic ‘Little Orphan Annie’ de 1982 (La pequeña huérfana Annie). Este cuenta la historia de Annie, quien forma un estrecho vínculo con el multimillonario Oliver Warbucks después de sufrir bajo el ‘cuidado’ de la cruel matrona del orfanato, Miss Hannigan.

La relación del caleño, de 59 años, con este clásico del teatro y el cine estadounidense es íntima, pues Ann Reinking, quien participó en el número ‘We Got Annie’ haciendo el papel de Grace, era su gran amiga.

El baile ha estado en el caleño como una llama intensa que poco a poco le abrió camino al importante coreógrafo que es hoy. «Desde niño me gustaba hacer pasos de ballet con la música clásica que mi papá escuchaba. También hice parte de una obra teatral».

«Este también fue un viaje personal para mí, hacer esta presentación en honor a ella. La tuve en mi memoria todo el tiempo», comentó Trujillo, quien tuvo que trabajar, por primera vez, con niños en la realización de la coreografía de la icónica canción ‘Hard Knock Life’, una de las melodías más conocidas del programa.

«Anteriormente interactué con uno o dos niños en algunas escenas, pero nunca con 12, así que es una experiencia muy enriquecedora, porque ellos son grandes maestros, te enseñan desde la resiliencia, la pasión, entre otras virtudes que son admirables».

Aunque Trujillo cuenta con una larga trayectoria en el campo de la danza, ser parte de este proyecto implicó escalar un nuevo peldaño en su vida, «esta es la primera vez que trabajé con un proyecto de televisión. Fue una experiencia que me gustó mucho, me llevó a pensar como coreógrafo de televisión, lo cual implica explotar otros aspectos de mi talento, como imaginarme la puesta en escena y cómo se vería a través del lente. Espero seguir explorando y cultivando esta área de mi vida».

Sergio Trujillo espera, algún día, presentar la coreografía nominada al Emmy en Colombia, «es una historia linda. Tiene la partición de los niños, que son seres que reparten esperanza «.

Otro de los grandes retos a los que se debió enfrentar el caleño fueron los ensayos, los cuales se realizaron en el momento más complejo de la pandemia por el Covid-19 , «debíamos tomar todas las precauciones, ser bastante cuidadosos para evitar enfermarnos y enfermar a nuestras familias, aprendiendo a hacer arte de una manera distinta.

«Este fue un trabajo realizado con mucha pasión y amor, y eso se ve reflejado en esta nominación, donde la academia de televisión resalta los esfuerzos que le pusimos al trabajo», explica Sergio, quien ha sido el primer colombiano en ganar un premio Tony, en junio de 2019, por el musical ‘Ain’t Too Proud: The Life and Times of the Temptations’ (No es demasiado orgulloso: la vida y los tiempos de las tentaciones).

Un camino que no ha sido fácil de recorrer pues este vallecaucano llegó a Estados Unidos como un inmigrante en busca del ‘Sueño Americano’; durante el recibimiento del premio Tony, Trujillo le envió un mensaje a todos los soñadores, en especial, a los latinoamericanos: «Llegué a Nueva York hace 30 años como ilegal y estoy de pie aquí como prueba de ello, quiero que escuchen esto: los sueños se cumplen, solamente tienen que seguir luchando, porque el cambio llegará».

Debutar en un programa de TV.,

Le enseñó a Sergio Trujillo nuevas formas de trabajo en el arte de la danza.»La gran diferencia de realizar un proyecto para televisión, es que el ensayo general está ocurriendo en vivo, y uno no tiene la posibilidad de interrumpir para un cambio, como en el teatro».

«Los movimientos de mis personajes tiene ese toque de salsa caleña, así no sea una presentación de este género, porque es algo que tengo en mi subconsciente y lo llevo dentro de mí».

Sergio Trujillo,

Coreógrafo. Con este discurso dedicado a su madre y dirigido a los soñadores, Sergio reconoció a nivel mundial sus raíces latinoamericanas, de las cuales siempre deja una pizca en la pista de baile. «Tener en mi sangre el ADN colombiano me ha ido formando en mi vida, y por eso así sea de manera inconsciente. No puedo involucrar la salsa caleña en todo, porque son estilos distintos, pero la esencia sigue presente».

Como muchos inmigrantes caleños, el ganador del Tony se enfrentó a los retos del trabajo informal con el que las grandes potencias reciben a los visitantes que no cuentan con papeles para trabajar. «Cuando llegué no conocía a nadie, los primeros días me quedé en una habitación bastante económica. El dinero que traía ahorrado de Canadá, lo utilicé en los primeros meses. Pero, después trabajé como mesero y hacía espectáculos de baile pequeños que presentaba de manera ilegal».

No obstante, pensar en regresar no fue un opción, pues la meta ya estaba trazada: ser uno de los mejores bailarines de Broadway. «Desde el momento que decidí ser bailarín, viajé a Estados Unidos, a pesar de que estaría solo. Porque siempre tuve una meta clara, que era darme a conocer a nivel internacional. Esto fue un salto de fe para mí. He tenido siempre como filosofía de vida dar lo mejor de uno en cada cosa que se haga».

Sergio es el primer colombiano que ha ganado el Premio Tony

Para Sergio, el proceso de creación e inspiración es uno de los pasos más importantes cuando va a realizar un proyecto; aunque algunos pensarían que por su alto nivel en este campo, los nervios ya son parte del pasado, el caleño radicado en Estados Unidos confiesa que «muchas veces me quedo en blanco, por los nervios».

«Primero leo el libreto y estudio la historia, ya después las ideas empiezan a fluir en la cotidianidad, es decir: todo va fluyendo, cuando hago el mercado o si me estoy tomando un café, mi mente está trabajando. A eso suelo llamarle la divina intervención, que es la inspiración en momentos inesperados», admite Trujillo.

Por mucho tiempo, el baile fue la única profesión de Sergio, sin embargo, desde hace cuatro años, su vida se ha dividido en dos profesiones de tiempo completo, las cuales el bailarín -quien vivió en Cali hasta los 12 años en el barrio Panamericano-, ha tenido que aprender ejercerlas de la mejor manera posible «por medio del amor».

«Tengo un hijo de cuatro años, se llama Lucas; esperé mucho tiempo para tomar la decisión de ser padre, porque quería llegar a un momento de la vida en el cual pudiera balancear lo artistíco y lo familiar. Poco a poco voy aprendiendo a saber cómo ir bailando al ritmo de la paternidad», dice el artista, quien considera que la danza es el destino que ha tenido escrito.

