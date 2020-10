Diálogo entre pasado y presente de la moda en el Met

Entornointeligente.com /

Una de las parejas de vestidos, histórico y moderno, de la muestra ’About time’, que abre este jueves en el Met de Nueva York. / AFP / TIMOTHY A. CLARY

Repetición, ruptura o reinvención, la moda mantiene una compleja relación con el tiempo , tema de una nueva exposición en el Metropolitan Museum de Nueva York : ‘ Sobre el tiempo’ , modificada en el último momento para tener en cuenta el movimiento ‘ Black Lives Matter ‘. Con ella se celebran los 150 años que cumple el museo.

El virus retrasó la exposición seis meses. La Met Gala que generalmente la precede, el evento social del año en la costa este, organizada cada primavera -el primer lunes de mayo- por Anna Wintour , gran sacerdotisa de la moda y la revista ‘Vogue’, se canceló.

Para celebrar el aniversario del museo, Andrew Bolton , ‘curator’ del Costume Institute, ha querido realzar la colección, con más de 33.000 prendas y accesorios , y promover una “meditación sobre la moda y la temporalidad”, según ha explicado en la presentación de la exposición, que se inaugura este jueves y se extenderá hasta el 7 de febrero .

“La moda, como muy pocas otras formas de expresión artística, captura una época y un espíritu, y los proyecta hacia adelante”, ha expresado Max Hollein , director del Met.

Sin embargo, el Bolton no quería una instalación simplemente cronológica para esta exposición titulada ‘About Time’.

33.000 vestidos y accesorios se exhiben hasta febrero en el Met. AFP / TIMOTHY A. CLARY

Diálogo entre épocas distintas Por ello, se ha optado por presentar parejas, dos piezas de dos épocas distintas, pero con similitudes estéticas .

“Hacer que el pasado y el presente coexistan te saca de la línea de tiempo y te hace ver el tiempo de una manera muy diferente”, ha asegurado Bolton .

Es un diálogo permanente entre las piezas más antiguas, que se remontan a la década de 1870, cuando se fundó el Met, y las más recientes, desde la década de 1960 hasta la actualidad.

La muestra acoge vestidos de finales del siglo XIX, época en la que se inaguró el museo Met.ie de foto / REUTERS / MIKE SEGAR

Elementos tomados de los guardarropas del siglo XIX son utilizados por modistos modernos particularmente inventivos, como Alexander McQueen , Yohji Yamamoto o John Galliano .

Ciertos cortes, botones, lentejuelas, bordados u otros encajes, antes signos de opulencia y estatus social, son hoy instrumentos de fantasía, puramente estéticos.

“La moda siempre se trata de movimiento, novedad y lo efímero y, a veces, obsolescencia”, ha observado Andrew Bolton . “Pero al mismo tiempo, la moda suele mirar lo que ha hecho antes”.

Pasado y presente de la moda es la reflexión que propone en su exposición el Met./ mike segar

Un toque de diversidad Faldas y vestidos más cortos, cortes más fluidos, los diseñadores de la era moderna actualizan piezas antiguas , como el famoso traje de Chanel . Combinado con una minifalda, ofrece un nuevo impulso bajo el liderazgo de Karl Lagerfeld , maestro absoluto de la reinterpretación.

Los modistos de hoy también utilizan una gama de materiales incomparablemente más amplia que la de sus mayores, debido al progreso tecnológico y los usos cambiantes.

Sobre un magistral vestido negro palabra de honor, Raf Simons (2013) ofrece así las flores de raso de Hubert de Givenchy (1957) en cuero, un material que solo recientemente se ha generalizado entre las mujeres.

A veces, sin embargo, surge un vestido “viejo”, que ha sobrevivido a los tiempos y ha logrado mantenerse más moderno que los modelos tributos que le siguieron.

Es el caso de varias piezas de Yves Saint Laurent , y su traje de mujer de 1976, o un vestido corto con cinturón de 1966.

Cambios de última hora Obligado a posponer la exposición seis meses, Andrew Bolton aprovechó la oportunidad para introducir algunos cambios tras las protestas contra las desigualdades raciales tras el asesinato de George Floyd en mayo.

La versión original de la exposición “incluía diseñadores de color, pero no muchos (…) hice cambios”, ha reconocido quien trabaja de cerca con Anna Wintour .

Anna Wintour, la famosa editora de ‘Vogue’, y una de las organizadoras de la muestra / Afp / timothy a. clary

Reproches a Wintour Esta última ha sido acusada por algunos colaboradores desde junio -y recientemente nuevamente en un largo artículo en el ‘ New York Times ‘- de haber promovido durante mucho tiempo la moda muy blanca y obstaculizado la promoción de personas de color dentro del grupo Condé Nast, empresa matriz de ‘Vogue’.

Presente este lunes en la presentación de la exposición, Anna Wintour , de 70 años, no habló.

“Seguramente he cometido errores y, si se han cometido errores en ‘Vogue’ bajo mi dirección, me corresponde a mí corregirlos y estoy decidida a hacerlo”, ha dicho recientemente, citada por los The New York Times’.

Entre los cambios realizados en la muestra del Met: una contribución del pionero modisto negro-estadounidense Stephen Burrows , un modeloque está junto a un vestido Xuly.Bët, del diseñador franco-maliense Lamine Kouyaté .

El comisario asegura que no se trata de una iniciativa efímera y que a partir de hoy cualquier exposición deberá tener en cuenta el movimiento por la diversidad .

