Dikan noemt NDP eerste keus

Entornointeligente.com /

PARAMARIBO – Edgar Dikan, ondervoorzitter van de BEP en minister van Regionale Ontwikkeling is trots op de samenwerking met coalitiepartner NDP. De twee partijen vormen samen met de HVB sinds 2015 de regeercoalitie. DOE was er ook deel van maar trok zich na twee jaar uit ontevredenheid terug.

Echter, Dikan heeft niets te klagen over het partnerschap en is zelfs bereid die voort te zetten na de verkiezingen. “Als het aan mij ligt gaan we door met de NDP. Dat is mijn eerste keus”, benadrukt hij tegenover de Ware Tijd . De politicus wijst erop dat dit geen standpunt van de partij is.

Dikan meent dat politieke tegenstanders vanaf 2015 veel kritiek hebben geuit op de samenwerking. Toch hebben de coalitiepartners stand weten te houden. Hoewel de NDP veel meer zetels heeft dan zijn partij is het volgens hem niet te merken in de wijze waarop partijen elkaar benaderen.

“Als we kijken naar eerdere samenwerkingen zien we dat partijen tegen deze tijd (rond de verkiezing,…red.) met elkaar overhoop lagen. Dat was zowel bij het Nieuw Front als bij de NDP1-regering het geval, maar wij hebben een ander voorbeeld gegeven.”

De achterban van de partij is volgens de ondervoorzitter wel te spreken over de samenwerking met de NDP en de prestaties van BEP. Ondanks de economische crisis van 2016 heeft de regering het hoofd boven water weten te houden.

Dikan zegt dat tijdens veldbezoeken in verschillende gebieden de mensen positief reageren en hij denkt daarom dat BEP een goede beurt zal maken bij de verkiezingen. De partij heeft in de achterliggende periode zware propaganda gemaakt in het achterland. De komende weken zal het accent meer in Paramaribo gelegd worden.

LINK ORIGINAL: DWT Online

Entornointeligente.com