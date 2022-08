Difunden la primera FOTO de Gerard Piqué a los besos con Clara Chía Marti en un concierto

Entornointeligente.com /

La supuesta primera foto de Piqué y Clara Chía a los besos. (Foto: instagram/elgordoylaflaca)

Los tortolitos ignoraron las cámaras y se dieron mucho amor mientras escuchaban las canciones de Dani Martin, que ofreció un concierto cerca de Los Pirineos. Junto a ellos se encontraba el papá del deportista, que todavía no aceptó a la joven.

Clara Chía Marti es la mujer que enamoró a Gerard Piqué. Todo indica que el romance va viento en popa pese a los comentarios malintencionados que recibe el defensor del Barcelona a diario, a quien no le perdonan que le haya sido infiel a la madre de sus dos hijos.

La estrategia de Shakira para no cruzarse a Clara Chía Marti, la nueva pareja de Piqué

Dolida con las imágenes que salieron a la luz, la cantante se refugió en sus exsuegros, quienes la ayudaron a tomar una fuerte decisión. Según contaron en el ciclo Chisme No Like, la cantante, que vive al lado de los papás del futbolista, mandó a levantar un muro no para ver a Clara Chía Marti ni a su ex en una situación que pueda generarle más daño.

Clara Chía Marti trata de tapar su rostro para evitar agresiones de los fans de Shakira. (Foto: instagram/clara.chiamartii) La cantante sigue desilusionada con todo lo que le hizo el papá de sus hijos y en las últimas horas, cuando él le fue a llevar a Sasha y Milán, ni siquiera lo dejó ingresar a la propiedad. Los nenes se encontraron con un montón de paparazzi en la puerta de su casa, que solo quieren obtener alguna declaración de la cantante tras la escandalosa separación.

LINK ORIGINAL: La Patilla

