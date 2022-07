Difunden imagenes de Kim Kardashian llorando al reencontrarse con Kanye West (+FOTOS)

Entornointeligente.com /

Kim Kardashian fue fotografiada llorando dentro de un vehículo mientras sostenía una conversación con su esposo Kanye West para tratar de resolver sus problemas. Una de las parejas más mediáticas y conocidas del mundo es la conformada por el rapero Kanye West y la modelo y empresaria Kim Kardashian. Esta vez la pareja está en el ojo del huracán mediático luego de que se filtraran unas fotos de Kim Kardashian envuelta en lágrimas mientras habla con su esposo.

El diario Daily Mail publicó unas imágenes en las que se pueden ver a la socialité bastante triste y preocupada durante su conversación con el rapero. L a pareja fue avistada dentro de un vehículo y en el estacionamiento de un restaurante de comida rápida de la cadena Wendy’s.

EXCLUSIVE: Distraught Kim Kardashian breaks down in tears as she meets with Kanye West for marriage crisis talks https://t.co/bAQq6BSGMw pic.twitter.com/nz8WPyGjTe

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 28, 2020

El motivo de esta conversación habría sido, según los allegados de la empresaria, que Kim está cansada de ser ignorada por su esposo, el que la ha mantenido al margen de su vida durante los últimos meses . Esto ligado a que el rapero ha dejado saber a través de las redes sociales que está pasando por un mal momento en su matrimonio, y que además, no está completamente sano mentalmente.

Redacción Gossipvzla y Fuente Quien

