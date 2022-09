Difunden encuesta sobre percepción de la lucha contra la trata de personas

Entornointeligente.com /

El estudio indica también que el 47% de peruanas y peruanos (que representarían más de 11 millones de personas) considera que el gobierno central, sus ministerios y dependencias deben tener un rol más activo para hacerle frente a este delito. La encuesta de percepciones sobre trata de personas también aborda un factor clave que es la prevención de este delito. Respecto a ello, el 41% de los encuestados considera que el Gobierno tiene la responsabilidad de trabajar en esa tarea. Además, un 32% opina que se deben involucrar los gobiernos municipales y regionales y un 24% que debe haber compromiso de otras instituciones, como la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, la Defensoría del Pueblo y el Poder Judicial. El estudio revela, además, un preocupante desconocimiento sobre dónde denunciar estos casos, ya que, si bien un 69% respondió que denunciaría este delito en la comisaría, aún existe un 20% de personas (que representarían unos 4 millones 858 mil peruanas y peruanos) que no sabe dónde acudir. Asimismo, solo el 1% dijo que llamaría a la línea 1818 creada por el Ministerio del Interior precisamente para denunciar los casos de trata de personas. Al respecto, Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, hizo un llamado de alerta y anotó que «el estudio visibiliza la falta de conocimiento de la ciudadanía del principal canal de denuncia del delito». Agregó que lo mismo ocurre con la Línea 100, la cual es otro canal de denuncia de violencia bastante difundido que tampoco aparece en la encuesta, así como la Fiscalía que es la otra institución que combate este delito. Sobre el tema de la impunidad, la encuesta reporta que el 49% de personas (unos 11 millones 902 mil) considera que los tratantes no reciben sanción por el daño que le hicieron a sus víctimas. Ello no dista de la realidad, puesto que, durante el año 2021, el Ministerio Público menciona la existencia de solo 72 sentencias condenatorias, aunque hubo 1844 imputados por trata de personas, según señala CHS Alternativo.. Ante la situación, Valdés exhortó a las autoridades a mostrar un mayor compromiso y también a mejorar el presupuesto que se invierte en la lucha contra este delito, pues para el 2022 considera poco más de 4 millones de soles, que equivalen al 0.0020% del Presupuesto General de la República. Al comentar la encuesta, Mercedes Arce, coordinadora del proyecto ‘Lucha contra la trata de personas en la Amazonía Peruana’ de CHS Alternativo, hizo énfasis en la respuesta de la población pidiendo una atención integral para las víctimas de trata de personas. En ese contexto, Arce pidió una mejor articulación y compromiso de todos los actores públicos y privados que intervienen en la atención y persecución del delito así como en la atención y reintegración de las víctimas, para así dar una respuesta más decidida y eficiente. La trata de personas es un delito donde se capta, transporta, traslada, recibe y/o retiene a una persona para explotarla con distintos fines. Para que se configure el delito, la finalidad no tiene que concretarse, basta con que se haya realizado alguna de las conductas. Ante una situación de trata de personas, se puede denunciar de manera segura, gratuita y confidencial en la comisaría o fiscalía más cercana o llamando a la Línea 1818 del Ministerio del Interior. Más en Andina La @PoliciaPeru capturó a cinco ciudadanos extranjeros, quienes estarían implicados en el asesinato del suboficial técnico de segunda PNP Jhonnathan Luis Puga Macedo cuando prestaba el servicio de seguridad a la parlamentaria andina Leslye Lazo Villón. https://t.co/geyZ4AKpFN pic.twitter.com/x0X9pe88te

