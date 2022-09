«Diferentes» regresa con una nueva temporada este mes de septiembre

Entornointeligente.com /

CARACAS.- El escritor y director teatral venezolano, Leonardo Villalobos , junto con el actor y humorista, Wilmer Ramírez , retornan a Venezuela con una nueva temporada de la obra Diferentes en el teatro Fundación Cultural BOD a partir del sábado 03 hasta el 25 de septiembre a las 6 de la tarde.

En una entrevista para el programa A Tiempo para Unión Radio , los artistas comentaron sobre el evento, el cual está bajo la dirección de Villalobos y la actuación de Ramírez .

La obra se basa en una comedia reflexiva que reivindica el valor de la verdadera amistad, retratando temas como la homosexualidad, la homofobia, la inclusión y la familia.

Leonardo Villalobos «Cuando la amistad es verdadera, no importan las circunstancias (…) Esta obra me hace recordar eso, no importa lo que la gente sea ni cómo piense, si somos amigos de verdad, lo vamos a ser siempre», expresó Villalobos.

Asimismo, los intérpretes recordaron su regreso al país luego de varios años en el exterior, donde revivieron vivencias y el afecto de su círculo cercano, lo cual destacan como un factor fundamental para esta nueva temporada de la obra teatral.

Wilmer Ramírez

