Diferencias entre tarjeta débito y crédito, y cuál usar según el caso

Una de las partes más difíciles de convertirse en adulto es quizás entender acerca de la independencia financiera, comenzar a crear un historial crediticio, entender qué significa, ahorrar en millas, aprender qué pagos se hacen con tarjeta de crédito y cuáles con débito, entre otras.

(Las compras con tarjetas de crédito superan los niveles prepandemia).

De acuerdo con un informe de Datacrédito, el rango de jóvenes entre los 18 a 28 años creció en 1,9%, y este 2022 se ubica en el 20,5% de personas que acceden a créditos, demostrando el interés por construir y tener su historial crediticio.

ComparaOnline, empresa que facilita la contratación de seguros y productos financieros en Latinoamérica, explica y brinda algunos tips que serán útiles para iniciar el camino de la vida financiera y responder todas esas preguntas que aparecen en el camino de convertirse en adulto.

1. Cuál es la diferencia entre tarjeta débito y crédito Conocer las diferencias entre ambos productos, ayudará a resolver confusiones, pues así será más fácil saber cuál es la que se debe usar en determinadas situaciones.

(Cuatro consejos para usar una tarjeta de crédito sabiamente).

Primero, la forma de pago; con la débito se deben tener los fondos suficientes , mientras que con la crédito el cobro no se da hasta el mes posterior de realizada la compra y se puede diferir en cuotas.

Segundo, los intereses; es importante saber que débito no demanda un pago de intereses, mientras que la de crédito cobra intereses a partir de la segunda cuota. Además, cada entidad financiera propone una tasa distinta.

Por último, las comisiones, las cuales radican en el costo que se paga al banco al momento de retirar dinero. En el caso de la tarjeta débito, la mayoría de veces, no debe pagar nada al momento de extraer plata de un cajero, mientras que con tarjeta de crédito debe pagar por realizar avances en efectivo.

2. Cómo usar su tarjeta crédito sin endeudarse Tener independencia financiera, después de haber dependido de los papás hasta para cubrir las necesidades más personales, hace que sea muy satisfactorio poder con un solo «toque» comprar aquello que queremos o necesitamos.

No obstante, la tarjeta de crédito es la que lo ayudará a comenzar su historial crediticio, por eso el primer consejo para saber cómo usar una tarjeta de crédito correctamente es cómo comprar . De esta manera, las compras se deben diferir al menor número de cuotas para evitar pagar una suma elevada de intereses. Pago puntual, de lo contrario, le cobran altos intereses de mora; no llenarse de tarjetas, pues, aunque no se usen, en muchos casos tendrá que pagar cuota de manejo, es preferible en este caso solicitar un aumento de cupo.

3. Todo lo que necesita sobre acumular millas El cielo es el límite con el trabajo remoto. Hoy en día muchas personas pueden trabajar desde donde quieran, pueden conocer el mundo sin descuidar sus responsabilidades, y viajar nunca fue más fácil si aprovechas el beneficio de las millas que ofrecen algunas tarjetas de crédito. Nunca resultó ser tan útil ser adicto a las compras con tarjeta, ¿no?

(‘El crédito no hace milagros y a algunos puede que no les sirva’).

Entre más viaja más millas puede acumular, como bienvenida al programa, por compras nacionales e internacionales, puntos adicionales cuando realizan transacciones en establecimientos aliados al banco, entre otras. De este modo, la puedes redimir en tiquetes aéreos, reservar hoteles, rentar vehículos, talleres para vehículos, restaurantes, y muchos más servicios.

Finalmente, ComparaOnline asegura que la recomendación más importante es encontrar los productos que más se adapten a las necesidades del usuario, para que su inicio en la vida financiera sea positivo y lo puedan disfrutar.

«Queremos contribuir a qué más personas aprendan acerca del correcto uso de los productos financieros, que su iniciación en la vida adulta sea fácil y saludable, por eso nuestra plataforma los ayudará a encontrar esos aliados que necesitarán en el camino» concluyó Sebastián Valin Chief Executive Officer de ComparaOnline.

