Diego Torres vistió de «Color Esperanza» el escenario en España

El concierto comenzó con bastante puntualidad, algo poco habitual en este tipo de eventos, y apenas unos minutos después de la hora programada, las 22:00 horas, salía al escenario de la Cantera de Nagüeles en Marbella el de Buenos Aires. Ante un auditorio en el que no quedaban muchos asientos vacíos y en el que se había dado cita un nutrido grupo de sus compatriotas -banderas de Argentina al viento- sonaron los primeros acordes de «Sueños» y Diego Torres comenzó a cantar. Guiño sentido -con su característico acento argentino- a aquellos que un día tuvieron que dejar su país atrás en busca de un futuro mejor, se hizo un breve pero intenso silencio entre las rocas de la cantera marbelli que rompió el sonoro clamor de un público entre el que se encontraba más de uno de aquellos a quienes se había referido. Tras dos años de crisis sanitaria y económica a causa del coronavirus, era casi inevitable la alusión a los «tiempos difíciles» que llegaron junto a esta inesperada pandemia que no sólo «cambió el mundo para siempre» sin previo aviso, sino que castigó con dureza al mundo del espectáculo y «complicó» sobremanera el día día de quienes vivián de él. Diego Torres cantó, bailó y dio rienda suelta a su música hasta el punto de permitirse, incluso, dar un toque diferente a temas como «Penélope» , que interpretó en 1995 en un disco homenaje a Joan Manuel Serrat , para deleite de los presentes. Se notaba que estaba cómodo en el escenario, donde se movía como pez en el agua, y demostró que su voz se encuentra en plenitud de forma. Uno tras otro, el popular artista, hijo de la emblemática Lolita Torres, cantante de culto para el astronauta soviético Yuri Gagarin fue desgranando una a una la veintena de temas de un repertorio que llenó de música una calurosa velada de verano. Hubo espacio en este concierto para temas nuevos como «Amanece», que nació a raíz de la pandemia y sus tediosos confinamientos; pero también para los de siempre como «Usted», uno de los éxitos del cantautor argentino de su álbum «MTV Unplugged» , publicado a principios de los 2.000. Uno de los momentos más especiales de la noche llegó como no podía ser de otra manera cuando Diego Torres interpretó «Color Esperanza», una canción que vio la luz en 2001 en plena crisis económica, política y social de su Argentina natal y que se convirtió en himno de toda una generación. Esta pieza -de la que se han vendido más de seis millones de copias en todo el mundo y cuya autoría comparte con los también argentinos Coti Sorokin y Cachorro López- puso en pie al auditorio al completo que no se resistió a entonarla junto al artista que un día la cantara frente al Papa Juan Pablo II en 2003. «Para sentirme libre», del trabajo «Atlántico a pie», fue el tema elegido por Diego Torres para poner el broche de oro al inevitable final de una esperada actuación que dejó al publico de Starlite con ganas de seguir oyendo más. Agencia Efe: todos los derechos son reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin la autorización previa y por escrito de la Agencia Efe. Lea también: Diego Bertie: Patricio Suárez Vértiz le rinde homenaje interpretando Qué difícil es amar Más en Andina Muere actriz Anne Heche una semana después de sufrir un accidente de tránsito https://t.co/2AhIfRmEk6 pic.twitter.com/5W17NFfTsX

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 12, 2022 (FIN)EFE/VDV/RES Publicado: 13/8/2022

