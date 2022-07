Diego Palacios, al ‘All-Star’ de la MLS

Entornointeligente.com /

Diego Palacios estará presente en el equipo de las estrellas de la MLS contra las de la Liga Mx. El delantero será el único representante ecuatoriano dentro del plantel.

Entre los convocados se encuentran los futbolistas más destacados del campeonato estadounidense y los que mejor desempeño han mostrado en la temporada. Desde la competición mexicana, donde también militan tricolores, aún no se ha anunciado a los llamados.

Este 12 de junio, la Major League Soccer dio a conocer la nómina en la que se incluyó a Palacios . El juego es uno de los más importantes para las principales ligas de la Concacaf.

El lateral derecho tricolor representará a Los Ángeles F.C junto a Carlos Vela, figura del club, e Ilie Sánchez . Aunque en la MLS militan otros 13 futbolistas ecuatorianos, ninguno fue tenido en cuenta. Una de las ausencias que sorprende es la de Leonardo Campana , quien es el máximo goleador del Inter de Miami.

El club de California anunció por lo alto la inclusión de sus futbolistas. A su vez, el DT Steve Cherundolo les dio la noticia al iniciar el entrenamiento y, además, felicitaron al defensa en su cumpleaños .

En la presente temporada, Palacios acumula un total de 18 partidos. En ellos anotó en una ocasión y brindó tres asistencias. En la zona defensiva colaboró con 206 recuperaciones .

​

The best of @MLS ‘ best.

When @SCherundolo broke the news to our All-Stars. pic.twitter.com/TJAjEqn0sG

— LAFC (@LAFC) July 12, 2022

Estrellas de la MLS De entre las 28 escuadras que conforman la MLS, 26 jugadores fueron citados. La plantilla está conformada por los siguientes nombres:

Arqueros : Andre Blake, Sean Johnson, Dayne St. Clair.

Defensores: Julián Araujo, Alexander Callens, Aaron Long, Kamal Miller, Diego Palacios, Kai Wagner, Deandre Yedlin y Walker Zimmerman.

Volantes: Luciano Acosta, Sebastián Driussi, Carles Gil, Hany Mukthar, Darlington Nagbe, Emanuel Reynoso, Ilie Sánchez.

Delanteros: Paul Arriola, Valentín Castellanos, Jesús Ferreira, Taxiari Fountas, Xavier Hernández, Jordan Morris, Raúl Ruidíaz y Carlos Vela.

