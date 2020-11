Diego Maradona: Una futbolista española da la espalda al astro argentino

Paula Dapena, que tiene 24 años, se negó a respetar el homenaje a Maradona y, en señal de protesta, se sentó en el campo, de espaldas al resto, mientras los dos equipos formaban en campo principal de las instalaciones de entrenamiento del Deportivo de La Coruña para recordar al astro argentino. El equipo gallego guardó ese minuto de silencio por Maradona en Abegondo y también en el Estadio de Riazor antes del partido de Segunda B con el Racing de Ferrol. Un gesto que con el que discrepó la futbolista del equipo pontevedrés, quien explicó a la web PontevedraViva sus motivos a rechazar el minuto de silencio por alguien al que consideró “violador, pedófilo, putero y maltratador”. La jugadora discrepó de que se guardara un minuto de silencio por Maradona y no por las víctimas de la violencia de género, cuyo día internacional se celebró el pasado miércoles. Dapena destacó las virtudes futbolísticas de Maradona, pero dijo que al exfutbolista no se le pueden perdonar “todas las barbaridades que cometió fuera del campo”. Después del minuto de silencio, su equipo recibió una goleada del Deportivo Abanca (10-0), que es el colista de la Primera Iberdrola con ocho derrotas en otros tantos partidos. Una jugadora se negó a homenajear a Maradona y se puso de espaldas en el minuto de silencio ??? Paula Dapena, futbolista de Viajes Interrías FF, no quiso ser parte del tributo al 10. Su equipo perdió 10-0 ante Deportivo La Coruña. https://t.co/z2oC2pLfS0

