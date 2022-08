Diego López se lanzó contra el arbitraje tras derrota de la U ante Curicó y aseguró que el equipo «va mejorando»

Entornointeligente.com /

El técnico de Universidad de Chile, Diego López , se lanzó contra el arbitraje tras la nueva derrota de su equipo por 3-1 ante Curicó Unido.

El uruguayo criticó las decisiones del juez Felipe González en el estadio La Granja, especifíciamente por la expulsión del uruguayo Álvaro Brun.

» La expulsión no es clara y no la fueron a ver. Hay que analizar el partido hasta cuando estuvimos con 11 jugadores. También hay una jugada cuando le dieron una amarilla a un jugador rival, cuando Marcelo Morales estaba solo, nos paró la acción . No es una excusa, son cosas reales», señaló el charrúa en conferencia de prensa.

Pese a eso, López igual consignó que » el segundo tanto nació de un error nuestro en la salida . En el primer tiempo pudimos anotar antes el empate. No podemos fallar oportunidades claras».

Aún así, sobre el rendimiento de su equipo, indicó que «es difícil, pero no sólo en un equipo grande, en cualquier equipo que no gana es difícil. El equipo está creciendo, mejorando, pero los resultados no se dan. Es difícil, no sólo para mí, para todos «.

» Anímicamente el equipo tiene que revertir, ser fuerte. Es un momento difícil, pero las rachas terminan y tenemos que hacer fuerza para terminar la racha negativa por los resultados», reclamó.

Para cerrar, el técnico universitario afirmó que » es complicado hacer un balance. Me dio la sensación que no estábamos bien como en el partido anterior. En el momento en que ellos agarraron la pelota se nos hizo difícil. Tuvimos dificultades». ¿Encontraste algún error? Avísanos

