Diego Cocca, técnico de Atlas: «Parece que el premio de salir bicampeón es no tener pretemporada»

El director técnico del Atlas , Diego Cocca , reveló que ha sido complicado obtener buenos resultados en el inicio del Apertura 2022, ante el poco trabajo de su equipo previo al inicio del presente torneo, por lo que enfatizó en que el premio por salir bicampeón es tener poco tiempo de pretemporada.

«Hay que seguir trabajando, sin tener tiempo de trabajar. El desafío es ese, no es fácil. Parece que el premio por salir bicampeón es seguir sin pretemporada y es difícil trabajar sin tiempo de trabajo. Valoro la actitud de los jugadores, sacaremos esto adelante de la mejor manera y cuándo podamos. Esperamos no tener más lesiones y seguir recuperando jugadores», reconoció.

De igual manera, el entrenador Rojinegro reconoció que aunque suena como excusa, es una realidad que los malos resultados de su equipo están ligados a la falta de trabajo previo al inicio del torneo, por lo que están haciendo un esfuerzo importante pese a las complicaciones que se ha generado por lesiones.

«Vuelvo a decir lo mismo, suena como excusa, pero es la realidad: este equipo hace dos semestres no tiene pretemporada, no tiene vacaciones. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande, hoy se nos lesionó nuestro capitán. Nuestro referente de área, Julio Furch, lo llevamos de a poco, tuvimos que sacarlo, el riesgo de lesión era importante. Con todo eso, el equipo se está entregando, tratando de no perder la identidad», agregó.

Diego Cocca, técnico de Atlas, señaló la falta de descaso y pretemporada de los jugadores que han afectado en el inicio del Apertura 2022. Imago7 Al final, reconoció que su equipo perdió la oportunidad de tener el marcador a favor, por lo que cuando perdonas permites al rival que te convierta y cambie el rumbo del encuentro.

«En el primer tiempo tuvimos dos muy claras, son partidos cerrados, difíciles, donde los que hacen los goles, gana el primero que hace gol, tiene una ventaja importante. No lo hicimos nosotros, tuvimos una muy clara en el segundo tiempo y después, como pasa en el fútbol, cuando perdonas… un error nuestro, le dejamos una pelota a Brunetta. Eso fue el resumen del partido, lo que me llevo es la actitud», señaló.

