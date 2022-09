Diego Cocca se despide como el DT más ganador del Atlas

Entornointeligente.com /

En lo que va de la actual administración en Jalisco, se han registrado daños por tres huracanes, tres tormentas tropicales, nueve lluvias fuertes, dos inundaciones severas y los sismos de esta semana.

Sin embargo, sólo en una emergencia se obtuvieron recursos del seguro catastrófico adquirido por el Gobierno estatal. El resto fue cubierto con recursos del Fondo Estatal de Desastres Naturales ( Foeden ), que va a la baja.

El Foeden acumula dos años con una bolsa de 50 millones de pesos (MDP), por debajo del presupuesto etiquetado en años anteriores. En 2020 le asignaron 69 millones.

Para acceder a más dinero para las emergencias por los sismos que han dejado daños en viviendas, iglesias y escuelas en esta semana en Jalisco, se deben gestionar reasignaciones de otras dependencias o esperar a que se decreten declaratorias por emergencias y desastres naturales.

Por otra parte, en los cuatro años transcurridos de la administración, el Gobierno de Jalisco ya firmó dos contratos con la empresa Afirme Grupo Financiero por un seguro catastrófico: el primero costó 357.2 MDP, mientras que el vigente se elevó a 455.6 MDP (por dos años cada uno).

Pero debido a las condiciones contractuales, el Gobierno apenas solicitó una indemnización para cubrir las afectaciones provocadas por el huracán «Nora» el año pasado.

La autoridad estatal informa que en marzo pasado se recibieron 144 MDP de la aseguradora, lo que significa menos de una quinta parte de lo que han gastado en este mecanismo financiero.

Para dimensionar lo insuficiente que resultan el seguro y el Foeden, tan sólo el paso del huracán «Nora» dejó afectaciones por más de 500 MDP.

Este seguro cubre siniestros por dos tipos de eventos: hidrometeorológicos, como huracanes, lluvias y ciclones, entre otros; y geológicos: incendios, erupciones volcánicas, derrumbes, avalanchas y sismos.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han informado de dónde saldrá el presupuesto para atender las afectaciones provocadas por los sismos de esta semana.

Los tapatíos se sorprendieron ante otro movimiento telúrico que se percibió en la Entidad. EL INFORMADOR/A. Camacho TELÓN DE FONDO

Afecta a municipios El Comité de Emergencias de Jalisco dio a conocer que ya suman 12 los municipios afectados luego de los sismos ocurridos desde el 19 de septiembre.

Estos son: Tolimán, Zapotitlán de Vadillo, Cuautitlán de García Barragán, Tonila, Zapotlán El Grande, Gómez Farías, San Gabriel, Sayula, Atoyac, Amacueca, Villa Purificación y Tizapán el Alto.

De manera preliminar, suman 243 viviendas con daño parcial y 59 con daño total, de las cuales 35 están en Tolimán , donde la secundaria «Juan José Arreola» presenta daños severos y siete centros educativos más reportan daño parcial.

El Comité de Emergencias informó que también se han evaluado 14 centros religiosos. La iglesia que reporta afectaciones mayores es la de Zapotitlán de Vadillo, mientras que la de Tolimán presenta daños parciales; ambas están cerradas.

«En el caso de la catedral de Autlán, así como de la parroquia de Casimiro Castillo, en unas horas se tendrán los dictámenes correspondientes, por lo que de momento permanecen cerradas. Se está en comunicación permanente con las autoridades eclesiásticas para dar pronta solución a los daños», enfatizó el Comité.

Por su parte, el Gobierno de Jalisco informó que tras una exhaustiva revisión al Instituto Cultural Cabañas, la capilla mayor, la cúpula y los murales de José Clemente Orozco, se determinó que el inmueble no sufrió ningún daño en su estructura.

No hay pérdidas humanas tras sismo en Tecomán: Presidente El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no se registran pérdidas de vidas por el sismo que se documentó ayer con epicentro a 70 kilómetros de Tecomán, Colima.

Por medio de sus redes sociales, el Mandatario dijo que se activó el Plan DN-III para auxiliar a la población en coordinación con autoridades de Protección Civil.

«Recibí el informe del temblor con epicentro a 70 kilómetros al Sureste de Tecomán , Colima. Hasta ahora no hay pérdidas humanas que lamentar y ya está activado el Plan DN- III , en coordinación con Protección Civil y las autoridades locales».

Por otro lado, tras los sismos registrados esta semana, el gobierno de Colima ha contabilizado más de tres mil 500 viviendas afectadas en la Entidad; la gobernadora, Indira Vizcaíno Silva, indicó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador autorizó que el Estado forme parte del Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural, por lo que se realiza un censo en cada una de las casas con reporte de daños.

Señaló que el objetivo es poder visitar lo más pronto posible cada una de las casas reportadas como afectadas por el sismo para acelerar el ingreso a ese programa.

Por su parte, Viridiana Valencia, delegada de Programas para el Bienestar, informó: «tenemos la tarea de publicar toda la programación de recorridos a municipios y comunidades, hasta el domingo. Todo estará público, para que puedan todas y todos los colimenses acceder a la información y estar pendientes cuando visitemos su colonia, comunidad o municipio».

La funcionaria federal dijo que también fue habilitada la Línea Bienestar 3125-9560-20 para que les reporten los domicilios afectados y el personal que realiza el censo pueda brindar la atención necesaria. «Tenemos el compromiso que hicimos con el Presidente Andrés Manuel López Obrador de terminar este censo casa por casa, el domingo a más tardar».

Clases serán a distancia

Luego del sismo, Colima informó que las clases de la próxima semana serán a distancia durante la semana comprendida entre el lunes 26 y el viernes 30 de septiembre.

«Utilizando medios tecnológicos, respetando los horarios establecidos y con tolerancia para las y los alumnos que puedan tener alguna dificultad para las actividades virtuales».

También se indicó que la medida es aplicable para todos los niveles educativos y en todos los turnos. Sin embargo, se comunicó que aquellas escuelas que cuenten con dictámenes que avalen que sus instalaciones no cuentan con daños estructurales podrán tener clases presenciales.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador destaca que no hubo muertes tras la nueva réplica del sismo del pasado 19 de septiembre. SUN Sin afectaciones Jalisco Tras el sismo de ayer registrado en Tecomán, Colima, el Gobierno de Jalisco reportó que no se reportan nuevas afectaciones. La revisión se realizó en coordinación con los titulares de las dependencias de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), la Coordinación Estratégica de Seguridad Pública, Secretarías de Seguridad Pública, Educación, Salud, C5 y SAMU, para realizar el monitoreo y evaluación en los 125 municipios de Jalisco. De igual forma el Secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, entabló comunicación con los presidentes municipales de Tolimán, Zapotlán el Grande, Cuautitlán de García Barragán, Pihuamo, Gómez Farías, Casimiro Castillo y Autlán de Navarro, los cuales informaron que no se han presentado nuevas afectaciones y continúan con los recorridos de evaluación.

El Gobierno de Jalisco pone a disposición de toda la población la línea 075 de atención a crisis en caso de necesitarlo, también se les pide mantenerse informados a través de las redes sociales oficiales del Gobierno estatal y en caso de una emergencia comunicarse al número 911.

«Hasta el momento el movimiento telúrico registrado el día de hoy (ayer) no ha presentado nuevas afectaciones en el Estado, ni ha dejado personas lesionadas, ni fallecidas».

No activan alerta en la Ciudad de México El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) informó que, de acuerdo con el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, el sismo de las 13:26 horas no requirió que se activara la alerta sísmica. En redes sociales dijo enfatizó que esto se debió a que, no superó los niveles preestablecidos. El Sismológico Nacional informó que el sismo se localizó a 62 kilómetros al Sur de Tecomán, Colima. Los sensores del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) monitorean las zonas de peligro sísmico, y reconocen sismos en un radio próximo a 90 kilómetros y su magnitud. Con los datos que envían los sensores a cada ciudad se determina la distancia entre el sismo para decidir la difusión o no de la alerta sísmica. De acuerdo con el SASMEX la alerta sísmica se activará si en los primeros segundos de la detección sísmica al menos dos estaciones rebasan los niveles de energía preestablecida. «Dependiendo de la estimación de energía del sismo y de la magnitud estimada del sismo y la distancia a la ciudad a alertar». Los temblores han provocado daños en escuelas de todo el país. SUN Piden alerta sísmica Los tapatíos ven como positiva la propuesta que recientemente diputados locales realizaron en el Congreso estatal de que se instale un sistema de alerta sísmica en la Zona Metropolitana de Guadalajara, principalmente en zonas de edificios y departamentos como en la Ciudad de México, para evitar una tragedia. Desde el 19 de septiembre que se registró un temblor con magnitud 7.7, hasta las 18:00 horas de ayer, se han registrado mil 719 réplicas de acuerdo con el Sismológico Nacional. Alejandro Abrego, joven astrobiólogo que recientemente estuvo en el programa internacional aéreo y espacial de la Nasa en Estados Unidos, destacó que es importante que también en la metrópoli se coloquen diferentes sistemas de prevención sísmica para evitar tragedias. «Sería muy importante un sistema de alerta sísmica, de hecho acabo de bajar una aplicación, y a veces como que no lo sentimos, con un minuto nos da oportunidad de salir de donde estemos. También la gente se tiene que prevenir con su mochila de vida, nada más para tomarla y salir», comentó. Por su parte, Carlos Delgado, quien trabaja en el Centro Histórico, detalló que en el corazón de la ciudad es importante una alarma de terremotos para salvar vidas de personas, sin importar el gasto, la integridad de las personas siempre es primordial. «Sería muy importante en varios puntos de la ciudad, sobre todo en el Centro y colonias aledañas, que tengamos tiempo de reaccionar en un momento y que nos dé tiempo de salir, y más importante en los edificios como son muy altos las personas tienen que tener tiempo para salir en ese momento. Por experiencias ajenas estamos a tiempo de prevenir un desastre en Guadalajara», acotó. María Luisa Jiménez señala que es primordial que se invierta en un sistema de alerta sísmica en la ciudad con los impuestos que se pagan de los contribuyentes. «Sería una opción muy buena porque hay gente que no lo siente, le ayudaría a la gente que no se da cuenta. Que el Gobierno marque los puntos de encuentro sobre todo en lugares que están densamente poblados, sobre todo que comuniquen a través de las redes sociales de lo que se debe de hacer y no hacer», acotó. Verónica Santana señaló que estas alertas deben de estar principalmente en edificios altos.»Nos serviría para todos los ciudadanos, más bien donde hay muchos edificios para evitar las tragedias», resaltó. Los 10 eventos catastróficos más costosos en México De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), a 28 meses de la pandemia por COVID-19, se ha apoyado a 203 mil familias que contaban con un seguro. Este evento ocupa el primer lugar en la lista de los más costosos para las aseguradoras en México, con tres mil 089 millones de dólares.

Lo anterior con corte a julio pasado, en el que se reportan las diez catástrofes que más impacto económico han causado al patrimonio de los mexicanos.

En segundo lugar se ubica el huracán Wilma ocurrido en octubre de 2005, con daños asegurados por dos mil 402 millones de dólares.

Le sigue el sismo del 19 de septiembre de 2017, con mil 390 millones de pesos; en cuarto lugar está el huracán Odile, ocurrido en septiembre de 2014, con un costo de mil 292 millones; seguido por el huracán Gilberto en 1988, con indemnizaciones por mil 166 millones de dólares.

El sismo de 1985 ocurrido en el Distrito Federal provocó daños asegurados por mil 054 millones de pesos. En el séptimo sitio está el sismo del 7 de septiembre de 2017 , con 670 millones de pesos.

En octavo lugar está el huracán Isidore, ocurrido en 2002, con un monto de 425 millones de dólares; le siguen las lluvias de Tabasco de 2007, con 452 millones de pesos. Y en décimo lugar están las heladas que se registraron en Sinaloa en 2011, con indemnizaciones por 429 millones de pesos.

